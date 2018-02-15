المرشحون لجائزة مسابقة "صور الصحافة العالمية لعام 2018"

يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أعمال المصورين الصحفيين التي تم ترشيحها لجائزة "صور الصحافة العالمية لعام 2018" في مختلف الفئات يوم أمس الأربعاء.
وصلت أعمال مصورين صحفيين محترفين من جميع أنحاء العالم، إلى نهائيات مسابقة "صور الصحافة العالمية (World Press Photo 2018).
يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أعمال المصورين الصحفيين التي تم ترشيحها لجائزة "صور الصحافة العالمية لعام 2018" في مختلف الفئات يوم أمس الأربعاء.
هناك أماكن على خريطة العالم، يتوقف الوقت عندها، فتحاول أن تتذكر كل ثانية من اللحظات التي تقضيها هناك.
افتتح في 26 يناير/ كانون الثاني 2018 الحدث الأبرز في العاصمة موسكو، مهرجان التصوير المكرس لطبيعة بلادنا روسيا - مهرجان "روسيا البدائية".
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