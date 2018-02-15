تسجيل
21:44 15 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    صور

    المرشحون لجائزة مسابقة "صور الصحافة العالمية لعام 2018"

    انسخ الرابط
    0 20

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان أزمة الروهينغا، للمصور باتريك براون، في فئة التصوير صورة الصحافة العالمية لهذا العام
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان أزمة فنزويلا للمصور رونالدو شيميدت، في فئة التصوير صورة الصحافة العالمية لهذا العام
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان إطعام الصين، للمصور جورج ستينميتز، في فئة التصوير قضايا العصر
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان لا أخاف أكثر من ذلك، للمصور جاسبر دويست، في فئة التصوير أخبار الطبيعة
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان الجنة المهددة، للمصور دانيال بيلترا، في فئة التصوير أخبار الطبيعة
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان أنا والدفيرتل، للمصورة كارلا كوغلمان، في فئة التصوير مشاريع طويلة الأمد
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان ماراثون الرمال للمصور إريك، في فئة التصوير أخبار الرياضة الفردية
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان معركة تحرير الموصل - أفراد القوات الخاصة العراقية يعتنون بالصبي للمصور إيفور بريكيت، في فئة التصوير صورة الصحافة العالمية لهذا العام
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان اقفز للمصور توماس ب. بيشاك، في فئة التصوير أخبار الطبيعة الفردية
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان تغيير أومو للمصور فاوستو بودافيني، في فئة التصوير مشاريع طويلة الأمد
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان الأحياء في ليمبو للمصور فرانتشيسكو بيستيلي، في فئة التصوير أخبار عامة
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان هجوم الفأر الزومبي للمصور توماس ب. بيشاك، في فئة التصوير أخبار البيئة الفردية
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان شهود على ما بعد الهجوم في قلب لندن للمصور توبي ميلفيل، في فئة التصوير صورة الصحافة العالمية لهذا العام
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان صور الحرب، منال للمصور أليسيو مامو، في فئة التصوير أشخاص
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان أرض الخراب للمصور كادر فان لوهويزن، في فئة التصوير أخبار البيئة
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان معركة تحرير العراق - طابور لاستلام المساعدات الإنسانية للمصور إيفور بريكيت، في فئة التصوير صورة الصحافة العالمية لهذا العام
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان الأطفال الفرسان للمصور آلان شرويدر، في فئة التصوير أخبار الرياضة
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان الفتيات للمصورة تاتيانا فينوغرادوفا، في فئة التصوير قصص الأشخاص
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان كوريا الشمالية للمصور روجير توريسون، في فئة التصوير القضايا الفردية المعاصرة
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان بوكو حرام وحزام الانتحاري للمصور آدم فيرغوسن، في فئة التصوير صورة الصحافة العالمية لهذا العام
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان المحاربون الذين كانوا يخشون الفيلة يوما، أصبحوا الآن يحمونهم للمصورة آمي فيتاليه، في فئة التصوير أخبار الطبيعة
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان الجمال المحظور للمصورة هبة خميس، في فئة التصوير أخبار قضايا العصر
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان الفتيات والثيران للمصور نيكولاي ليناريس لارسين، في فئة التصوير أخبار الرياضة
    • مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان مجزرة في لاس فيغاس للمصور دافيد بيكير، في فئة تغطية إخبارية للحدث
    مسابقة صور الصحافة العالمية لعام 2018" - صورة بعنوان "أزمة الروهينغا"، للمصور باتريك براون، في فئة التصوير "صور الصحافة العالمية لهذا العام"

    وصلت أعمال مصورين صحفيين محترفين من جميع أنحاء العالم، إلى نهائيات مسابقة "صور الصحافة العالمية (World Press Photo 2018).

    يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أعمال المصورين الصحفيين التي تم ترشيحها لجائزة "صور الصحافة العالمية لعام 2018" في مختلف الفئات يوم أمس الأربعاء.

    الكلمات الدلالية:
    التصوير, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الصور

    وقد يعجبك أيضا

    الأفضل هذا الأسبوع

    الأفضل هذا الشهر

    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك