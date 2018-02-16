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21:22 16 فبراير/ شباط 2018
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    من كرنفالات البرازيل و"عيد الحب" إلى رقم قياسي جديد لروسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    © REUTERS/ Ricardo Moraes
    كرنفال في ريو دي جانيرو، البرازيل 12 فبراير/ شباط 2018

    من كرنفالات إسبانيا والبرازيل و"عيد الحب" هنا وهناك، إلى رقم قياسي جديد لروسيا - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث هذا الأسبوع.

    إليكم أبرز الصور لأحداث الأسبوع الماضي في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

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