معلقة وتحت الماء... جسور لا نظير لها في العالم

الجسور - أفضل اختراع بشري، فهي دائما تربط بين الناس".

"سبوتنيك" — هنا ترون مجموعة جسور لمصممين مبدعين من مختلف بلدان العالم، منها الكلاسيكية، ومنها الحديث.

جسور لم تتوقعوها: جسور مائلة، ومعلقة، وجسور فوق الماء وتحتها.