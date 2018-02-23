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11:47 12 مارس/ آذار 2018
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    صور الأسبوع الأكثر إثارة من "سبوتنيك"

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    كل الأخبار
    • الراغبات في المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا في المركز التجاري أفيمول سينتر في موسكو
    • مناورات طائرة إيل-78وطائرات سو-24 إم وسو-30 إس إم التابعة لأسطول البحر الأسود
    • الروسية ألينا زاغيتوفا - التزحلق الفني على الجليد، الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية 2018
    • وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يستقبل وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في موسكو
    • ثوران بركان سينابونغ في كارو بجزيرة سومطرة، إندونيسيا 19 فبراير/ شباط 2018
    • أسود في حديقة سان سلفادور الوطنية، 21 فبراير/ سباط 2018
    • أحد المحتجين يحاول كسر باب بنك سبيربانك الروسي في كييف، أوكرانيا
    • إسرائيليون في بركة للسباحة في خامات غادير (الحمة السورية أو حمة طبريا) على أراضي الجولان، الواقعة عند ملتقى الحدود السورية-الأردنية-الفلسطينية 17 فبراير/ شباط 2018
    • مصارع الثيران الإسباني إيل خولي يسقط خلال مصارعة الثيران في حلبة مصارعة لا سانتا ماريا في بوغوتا، كولومبيا 18 فبراير/ شباط 2018
    • فعاليات الاحتفال بأسبوع ماسلينيتسا (أو أسبوع المرافع) في حديقة كولتسيفو في منطقة نوفوسيبيرسكايا أوبلاست، روسيا
    • ناشطون من حركة منظمة السلام (غرينبيس) أزياء بيضاء في فعالية احتجاجية ضد التلوث البيئي والصحي بجسيمات الديزل في شتوتغارت بجنوب ألمانيا 19 فبراير/ شباط 2018
    • احتفالات برأس السنة الصينية في بكين، الصين 18 فبراير/ شباط 2018
    • طلاب مدارس يخرجون في مظاهرة احتجاجا على حادثة اطلاق النار في المدرسة الثانوية ستون مان دوغلاس في فلوريدا، الولايات المتحدة 21 فبراير/ شباط 2018
    • بائعون يحاولون انقاذ بضائعهم من الحريق الذي اشتعل في أحد أسواق مدينة بورت-أو-برينس، 18 فبراير/ شباط 2018
    • الروسية يفغينيا مدفيديفا - خلال الفقرة القصيرة للتزحلق الفني على الجليد، الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية 2018
    • النار الخالدة عند قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر عشية عيد حماة الوطن، روسيا
    • مشاركان في معركة الطحين في غالاكسيدي، اليونان 19 فبراير/ شباط 2018
    • مناورات لمنظومة الصواريخ التكتيكية إسكندر-إم (صواريخ إر-500) في منطقة كراسنودارسكي كراي
    • فليبينيات يتدربن قبل مسابقة الجمال في شارع هونغ كونغ، 18 فبراير/ شباط 2018
    • الماسلينيتسا - منطقة كالوجسكايا أوبلست
    • إحدى المشاركات في مسابقة كمال أجسام في ميدلين، كولومبيا، 18 فبراير/ شباط 2018
    • سقوط مروحية عسكرية في سانتياغو-خاميلتيبيك، ولاية أواخاكا، المكسيك 17 فبراير/ شباط 2018
    • امرأة هندية تجهز مسحوق ملون استعدادا للاحتفال بمهرجان هولي في ماثورا الذي سيعقد في 2 مارس/ آذار، الهند 16 فبراير/ شباط 2018
    • إنقاذ لاجئين على بعد 60 ميلا من سواحل ليبيا، 18 فبراير/ شباط 2018
    • عرض مجموعة تصاميم لدار أزياء Nicopanda خريف/ شتاء 2018 في إطار أسبوع اموضة في لندن، 19 فبراير/ شباط 2018
    • معركة الطحين في اليونان، 19 فبراير/ شباط 2018
    • داخل إحدى مباني وسط موسكو
    • المغنية دوا ليبا خلال حفل توزريع جوائز بريت أوردز 2018 (Brit Awards 2018) في لندن، بريطانيا 21 فبراير/ شباط 2018
    • دب الباندا لومي، تلعب على الشجرة في حديقة الحيوانات أهتاري في أهتاري، فنلندا 17 فبراير/ شباط 2018
    • الممثلة الأمريكية جنيفر لورانس تصل حفل العرض الأول لفيلم Red Sparrow في لندن، بريطانيا 19 فبراير/ شباط 2018
    • عرض أزياء لـ غوتشي (Gucci) في إطار أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا 21 فبراير/ شباط 2018
    © Sputnik. Evgeniy Odinokov
    الراغبات في المشاركة في مسابقة "ملكة جمال روسيا" في المركز التجاري "أفيمول سينتر" في موسكو

    من مهرجانات مختلفة حول العالم إلى أرقام قياسية أولمبية أخرى جديدة لروسيا - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث هذا الأسبوع.

     

    إليكم أبرز الصور لأحداث الأسبوع الماضي في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

     

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    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
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