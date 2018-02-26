الفائزون في مسابقة "التصوير تحت الماء لعام 2018"

فاز المصور الألماني توبياس فريدريخ في مسابقة "التصوير تحت الماء لعام 2018" (Underwater Photographer of the Year 2018)، حيث شاركت في المسابقة 5000 صورة من مختلف أنحاء العالم.

"سبوتنيك" — التقطت الصورة الفائزة بعنوان "دورة الحرب" (Cycle War) في مصر. وهي صورة لدراجات نارية من نوع "Norton 16H" في سفينة حربية بريطانية "SS Thistlegorm"

يقول المصور توبياس فريدريخ: "لقد وضعت هذه الصورة في الاعتبار لبضع سنوات، ولكن من المستحيل التقاطها في صورة واحدة، لأنه لا توجد مساحة داخل حطام السفينة لالتقاط صورة لمثل هذا المشهد في إطار واحد". لذا، كان الحل البديل هو التقاط سلسلة من الصور وجمعها معا في بانوراما واحدة".

قال رئيس لجنة التحكيم بيتر رولاندز: "هذه لقطة استثنائية جدا. يجب أن ينظر إليها بنظرة واسعة — بأكبر قدر ممكن. والمهارة الفنية تكمن في تصوير مثل هذا المشهد، والموهبة الفوتوغرافية في تحقيق ذلك".