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    الفائزون في مسابقة "التصوير تحت الماء لعام 2018"

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    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة فائزة في المسابقة CYCLE-WAR للمصور الألماني توبياس فريدريخ،
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة فائزة في Love Birds للمصور البريطاني غرانت توماس، في فئة British Waters
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة فائزة في ROAR للمصور الماليزي مان بي دي، في فئة Up & Coming
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في How many pike? للمصور البريطاني توني ستيفينسون، في فئة British Waters
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الأولى Humpback whale spy hopping للمصور الفرنسي غريغ لوكور، في فئة Wide Angle
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الأولى Seahorse Density للمصور الكندي شاين غروس، في فئة Macro
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الأولى Scratchy Seal للمصور البريطاني فيكي باينتر، في فئة British Waters Compact
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الأولى Crocodile reflections للمصور السلوفيني بورات فورلان، في فئة Black & White
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الأولى The Fisherman للمصور اللإيطالي فيليبو بورغي، في فئة Behaviour
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الأولى Battle of the Tompots للمصور البريطاني هينلي سبيرز، في فئة British Waters Macro
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثانية Safe Navigation للمصور الإيطالي جياني بيتيشار، في فئة Wrecks
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثانية The Nose للمصور الروسي مايك كوروستيليف، في فئة Portrait
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثالثة Gannets feeding للمصور الفرنسي غريغ لوكور، في فئة Behaviour
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثالثة Frogfish Illusion للمصور الماليزي إباه أويد، في فئة Compact
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثانية Graceful manta للمصور السويسري سيلفي آير، في فئة Black & White
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثانية In Hinding للمصور الفلبيني سكوت غاتسي، في فئة Wide Angle
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الأولى A sand tiger shark surrounded by tiny bait fish للمصور الأمريكي تانيا هوبرمانز، في فئة Portrait
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثالثة Under The Wave للمصور الأمريكي روندي بورسيل، في فئة Portrait
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثانية Friend or Food?! للمصور الفلبيني سوندوغا تشاي، في فئة Macro
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثالثة Angels of the Deep للمصور الأمريكي سانتوش شانموغا، في فئة Black & White
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثانية Flower power للمصور جاك بيرثومير من كاليدونيا الجديدة، في فئة Compact
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثانيةThe Hammer للمصور البولندي جاكوب ديغي، في فئة Up & Coming
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثالثة Migration للمصور الأمريكي أوستين فيرغوسن، في فئة Up & Coming
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثالثة TRUCK-NOBIA للمصور الألماني توبياس فريدريخ، في فئة Wrecks
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثالثةDancing للمصور النيوزيلندي سيمون ماتوسي، في فئة Compact
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثالثةThe Shadow للمصور الماليزي كينجي تشيو، في فئة Macro
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة في المرتبة الثانية Surrounded للمصور الصيني فان بينغ، في فئة Wide Angle
    • مسابقة صور تحت الماء لعام 2018 - صورة Evening Snorkel للمصور بروك بيترسون، في فئة Wide Angle
    مسابقة "التصوير تحت الماء لعام 2018" - صورة فائزة في المسابقة "CYCLE-WAR" للمصور الألماني توبياس فريدريخ،

    فاز المصور الألماني توبياس فريدريخ في مسابقة "التصوير تحت الماء لعام 2018" (Underwater Photographer of the Year 2018)، حيث شاركت في المسابقة 5000 صورة من مختلف أنحاء العالم.

    "سبوتنيك" — التقطت الصورة الفائزة بعنوان "دورة الحرب" (Cycle War) في مصر.  وهي صورة لدراجات نارية من نوع "Norton 16H" في سفينة حربية بريطانية "SS Thistlegorm"

    يقول المصور توبياس فريدريخ: "لقد وضعت هذه الصورة في الاعتبار لبضع سنوات، ولكن من المستحيل التقاطها في صورة واحدة، لأنه لا توجد مساحة داخل حطام السفينة لالتقاط صورة لمثل هذا المشهد في إطار واحد". لذا، كان الحل البديل هو التقاط سلسلة من الصور وجمعها معا في بانوراما واحدة".

    قال رئيس لجنة التحكيم بيتر رولاندز: "هذه لقطة استثنائية جدا. يجب أن ينظر إليها بنظرة واسعة — بأكبر قدر ممكن. والمهارة الفنية تكمن في تصوير مثل هذا المشهد، والموهبة الفوتوغرافية في تحقيق ذلك".

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