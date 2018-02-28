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11:15 12 مارس/ آذار 2018
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    أفضل صور "سبوتنيك" في فبراير 2018

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    كل الأخبار
    • مناورات طائرة إيل-78وطائرات سو-24 إم وسو-30 إس إم التابعة لأسطول البحر الأسود
    • الممثلة لينا ماير-لاندروت لدى وصول لحضور العرض الأول لفيلم ثلاثة أيام في كيبرون، في إطار مهرجان برلين السينمائي الـ 68
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارة عمل إلى روستوف-نا-دونو، 1 فبراير/ شباط 2018
    • فريق الهوكي الروسي لحظة الفوز في المباراة النهائية ضد ألمانيا، في الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، ويفوزون بذلك بالميدالية الذهبية
    • شارع سولنيتشنايا في مقاطعة ترويتسك، نوفايا موسكفا (موسكو الجديدة)
    • الراغبات في المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا في المركز التجاري أفيمول سينتر في موسكو
    • أنصار محافظ أوديسا السابق وقائد الحزب السياسي روخ نوفيخ سيل، ميخائيل ساكاشفيلي، خلال مظاهرة تتطالب الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو التنحي عن الرئاسة
    • رجل يسبح في نهر نيفا بمدينة سان بطرسبورغ
    • عمال أثناء صيانة النفق لبناء محطة يوغو فوستوتشنايا (الجنوبية الشرقية) لخط مترو أنفاق موسكو
    • ناشطة ضد ارتداء منتجات من الفرو الطبيعي خلال تظاهرة في الحديقة الأولمبية في بيونغ تشانغ، كوريا الجنوبية
    • مارة خلال تساقط ثلوج كثيفة في باريس، فرنسا
    • عرض لجاهزية القوات العسكرية البيلاروسية في حقل لينيا ستالينا (خط ستالين) بالقرب من مينسك، بيلاروسيا، والمكرس لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس القوات العسكرية البيلاروسية
    • ألعاب نارية بموسكو بمناسبة عيد حماة الوطن في روسيا، 23 فبراير/ شباط 2018
    • تفقد نجمة تمثال النار الخالدة بالقرب من الكرملين عشية عيد حماة الوطن في روسيا، 22 فبراير/ شباط 2018
    • الروسية ألينا زاغيتوفا خلال التزحلق الفني على الجليد، الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية 2018
    • فتاة تلتقط صورة سيلفي لها في حديقة فوروبيوفي غوري (تل الدويري) خلال عاصفة القرن في موسكو
    • في إحدى شوارع مدينة سئول، كوريا الجنوبية
    • بيلايا سكالا (الجرف الأبيض) في القرم
    • رائدا فضاء روس كوسموس أنطون شكابليروف وألكسندر ميسوركين خلال مهمة السير خارج محطة الفضاء الدولية، والتي اتسغرقت مدة 8 ساعات و 12 دقيقة
    • المشاركون في حفل تظاهري روسيا في قلبي! (#RussiaInMyHeart) في نوفوسيليفسكي سبوسك، ساحة الحمراء، موسكو
    • مناورات لمنظومة الصواريخ التكتيكية إسكندر-إم (صواريخ إر-500) في منطقة كراسنودارسكي كراي
    • صحف معلقة على جدران في أحد المنازل في بلدة ياسنوي في منطقة دونيتسك
    • فعاليات الاحتفال بأسبوع ماسلينيتسا (أو أسبوع المرافع) في حديقة كولتسيفو في منطقة نوفوسيبيرسكايا أوبلاست، روسيا
    • الكوبي يونير دورتيكوس قبل مباراة بطولة كأس المصارعة (WBSS) مع الروسي مورات غاسييف في مدينة سوتشي
    • فتيات يرتدين أزياء تقليدية في مدينة سيئول، كوريا الجنوبية
    • أحد المحتجين يحاول كسر باب بنك سبيربانك الروسي في كييف، أوكرانيا
    • الماسلينيتسا - منطقة كالوجسكايا أوبلست
    • مشجعة روسية خلال مباراة الهوكي بين فريقي روسيا - التشيك، في الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية
    • قبل بدء حفل منح الفائزات في بطولة كأس التنس للسيدات في سان بطرسبورغ للسيدات تروفي 2018
    • صبيان يلعبون بالثلج في حي خيمكي في شمال موسكو
    © Sputnik. Vitaly Timkiv
    مناورات طائرة "إيل-78"وطائرات "سو-24 إم" و"سو-30 إس إم" التابعة لأسطول البحر الأسود

    يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور صحفيي وكالته من مختلف بقاع العالم.

    نعرض لكم صور صحفيي وكالتنا "سبوتنيك" في شهر فبراير/ شباط لعام 2018.

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