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    من عودة الرواد من الفضاء، والذهب الأولمبي لروسيا، إلى خطاب بوتين الباليستي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • ثلوج في روما، إيطاليا 26 فبراير/ شباط 2018
    • الرئيس فلاديمير بوتين يمنح وسام دروجبا (الصداقة) للرياضيتان الروسيتان يفغينيا ميدفيديفا (يمين)، الحاصلة على الميدالية الفضية، وألينا زاغيتوفا (يسار) الحاصلة على الذهبية في التزحلق الفني على الجليد في الألعاب الأولمبية 2018 في كوريا الجنوبية، الكرملين 28 فبراير/ شباط 2018
    • المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد جلسة اجتماع للجزب الديموقراطي المسيحي في برين، ألمانيا 26 فبراير/ شباط 2018
    • عودة 3 رواد فضاء إلى الأرض بعد قضاء 168 يوما في المحطة الدولية
    • سائحة ترقص وسط مهرجان الألوان هولي في كاتماندو، نيبال 1 مارس/ أذار 2018
    • إعداد بقرة للحلب بنظام أوتوماتيكي في مزارع لتربية الأبقار في بورت-دي-فيرسال في باريس، فرنسا 26 فبراير/ شباط 2018
    • مديرة البيت الأبيض للاتصالات السابقة هوب هيكس تترك الكابيتول الأمريكي بعد اجتماع مغلق للجنة المخابرات في واشنطن، الولايات المتحدة 27 فبراير/ شباط 2018
    • موقع اصطدام قطارين بالقرب من كوم حمادة في محافظة البحيرة في دلتا النيل، مصر 28 فبراير/ شباط 2018
    • عارضة أزياء خلال عرض لمجموعة خريف/ شتاء 2018/ 2019 لدار أزياء كريستيان ديور (Christian Dior) في باريس، إيطاليا 23 فبراير/ شباط 2018
    • ألعاب نارية بمناسبة السنة الصينية الجديدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 24 فبراير/ شباط 2018
    • كراجات في بيشكيك
    • فعالية رقص رقصة سوينغ في أحد شوارع خون باتوم، تايلاند 25 فبراير/ شباط 2018
    • عرض لجاهزية القوات العسكرية البيلاروسية في حقل لينيا ستالينا (خط ستالين) بالقرب من مينسك، بيلاروسيا، والمكرس لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس القوات العسكرية البيلاروسية
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال الرسالة السنوية أمام الجمعية الفيدرالية في قاعة مانيج بموسكو، عام 1 مارس/ أذار 2018
    • فريق المشجعات ميسيسيبي، 28 فبراير/ شباط 2018
    • سقوط ثلوج كثيفة في سيمفيروبل، القرم، روسيا
    • متظاهرون يغلقون تقاطع طرق أمام مكاتب الهجرة والجمارك في سان فرانسيسكو، 28 فبراير/ شباط 2018
    • ركاب يقفون على متن زورق سياحي على نهر موسكو المغطى بالجليد في موسكو، 26 فبراير/ شباط 2018
    • طلاب كلية القيادة العسكرية باسم مارشال الاتحاد السوفيتي ك. ك. روكوسوفسكي، خلال سباق متفوق الاستطلاع العسكري في الحقل العسكري سيرغييفسكي في إقليم بريموسكي، في الشرق الأقصى لروسيا
    • عارضات أزياء خلال عرض لمجموعة خريف/ شتاء 2018/ 2019 للمصمم أنطونيو ماراس في ميلانو، إيطاليا 23 فبراير/ شباط 2018
    • طفل صغير لاجئ يلعب في مخيم للاجئين في بوا-بيستا، البرازيل 24 فبراير/ شباط 2018
    • أعضاء القوات الخاصة في سريلانكا خلال إحياء الذكرى الـ 35 في كالوتارا، سريلانكا 27 فبراير/ شباط 2018
    • امرأة تقف أمام الفائزات الواقفات على المنصة، حيث سيتم تقديم الميداليات بعد السباق النهائي للفريق النسائي في بطولة ويسي العالمية للدراجات في أبيلدورن في 28 فبراير/ شباط 2018
    • سباح يتسير على شاطئ مغطى بالثلج في بياريتز، فرنسا 28 فبراير/ شباط 2018
    • احتجاجات على أبواب كنيسة القايمة في القدس القديمة، 27 فبراير/ شباط 2018
    • امرأة هندية تنظر إلى هاتفها النقال خلال حصاد الفلفل الأحمر الحار في غانديناغار، الهند 25 فبراير/ شباط 2018
    • رجل يقوم بتنظيف الثلج على درج المنزل في قرية مرامور، بريشتينا، سيبيريا 27 فبراير/ شباط 2018
    • الدب القطبي يلعب بالثلج في حديقة يوركشير في دونكاستر، شمال إنجلترا 28 فبراير/ شباط 2018
    • المشاركات في مسابقة ملكة جمال ألمانيا -2018 في روست، جنوب ألمانيا 24 فبراير/ شباط 2018
    • فرسان خلال عرض لموكب الخيالة في لندن، 28 فبراير/ شباط 2018
    • المشاركون في مهرجان الألوان هولي في الهند، 1 مارس/ أذار 2018
    © AFP 2018/ Vincenzo Pinto
    ثلوج في روما، إيطاليا 26 فبراير/ شباط 2018

    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث الأسبوع المنصرم.

    إليكم الصور البارزة لأهم أحداث الأسبوع الماضي في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

     

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    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
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