10 نساء ذوات أصول عربية الأكثر إثارة في الغرب

بمناسبة يوم المرأة العالمي، نقدم لكم مجموعة صور مختارة لنساء ذوات أصول عربية لمعن في عالم الشهرة والفن والغناء والتمثيل والأزياء، في بلاد الغرب.

"سبوتنيك" — وإليكم القائمة:

جيجي حديد — عارضة أزياء أمريكية وعالمية مشهورة، والدها فلسطيني اسمه محمد حديد، وهو صاحب شركة بناء، ووالدتها أمريكية. وجيجي هي الوجه الرسمي لشركة " توم فورد" (Tom Ford) وعارضة أزياء لـ "فيكتوريا سيكريت" (Victoria's Secret).

بيللا حديد — أخت جيجي حديد، وهي أيضا عارضة أزياء أمريكية.

شاكيرا — مغنية كولومبية مشهورة. والدها لبناني الأصل، انتقل للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على الجنسية الأمريكية، والتقى بوالدتها التي تحمل الجنسية الكولومبية.

أمل كلوني — اسمها الكامل أمل علم الدين، وهي محامية وناشطة حقوقية وكاتبة إنجليزية من أصل لبناني. تعمل كلوني محاميةً وهي متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وزوجة الممثل ونجم هوليوود جورج كلوني.

سلمى حايك — ممثلة مكسيكية، من أصول إسبانية ولبنانية. حيث ترعرع والدها في لبنان، وبقي اسمها العربي كما هو حين أصبحت نجمة من نجمات هوليوود.

ريما فقيه — لبنانية، ولدت في صريفا عام 1985. كانت في الثامنة من عمرها عندما قررت عائلتها ترك لبنان بسبب الحرب الأهلية، والانتقال إلى الولايات المتحدة حيث دخلت مدرسة كاثوليكية أمريكية، وهي صاحبة لقب ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2010.

شانون إليزابيث — اسمها الكامل شانون إليزابيث فضل. وهي ممثلة أمريكية ووالدها من أصل سوري.

ويندي مالك — ممثلة أمريكية، جدها ووالدها من أصول قبطية مصرية. والدها كان بائعا بسيطا ي مصر.

جينا ديوان — ممثلة أمريكية من أصول لبنانية (والدها لبناني). وهي زوجة الممثل الشهير تشانينغ تاتوم (Channing Tatum)، شاركته بطولة الجزء الأول من فيلم "Step Up".

تيفاني — اسمها الكامل تيفاني رينيه درويش (Tiffany Renee Darwisch)، وهي مطربة أمريكية معروفة باسم "تيفاني"، والدها سوري والدتها لبنانية. وشاركت في التمثيل في بعض الأفلام والمسلسلات الأمريكية مثل "How I Met Your Mother" و"Ted".