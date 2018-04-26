الأرض من نافذة مركبة الفضاء: كيف يبدو جسر القرم وغيره من الأجسام الأرضية من الفضاء

تأسست مدينة روستوف على الدون في عام 1749 على الضفـــة اليـــمنى لنهر الدون، على بعد 46 كلم من مصب النهر في بحر آزوف، في مكان المدينة السابق كان يوجد مركز للجمارك، وفي عام 1760، تم بناء قلعة لحماية الحدود الجنوبية لروسيا، وكان اسمها متروبوليتان روستوف وياروسلاف ديمتري‪.