تسجيل
20:31 26 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    صور

    الأرض من نافذة مركبة الفضاء: كيف يبدو جسر القرم وغيره من الأجسام الأرضية من الفضاء

    انسخ الرابط
    0 10

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • صورة لجسر القرم عبر مضيق كيرتش التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    • صورة لبحيرة بايكال الروسية في فصل الربيع التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    • صورة لجزيرة تورتيجا تتواجد في أرخبيل غالاباغوس بالإكوادور، التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    • صورة لجزيرة موريشيوس التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    • صورة للأهرامات في مصر التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    • صورة لبحيرة أرومية في إيران التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    • صورة لمدينة باتومي، عاصمة لدجارا، وهى جمهورية ذات حكم ذاتى تقع فى جنوب غرب جورجيا، التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    • صورة لعاصفة ترابية في كزاخستان التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    • صورة بركان فيزوف في إيطاليا التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    • صورة للسلسلة الجبلية في اللقوقاز التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    • صورة لجزيرة غوام التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    • صورة لسلسلة جبال الألب التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    • صورة للأرض التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    • رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف يحمل كاميرا التصوير على متن محطة الفضاء الدولية ناسا
    • صورة للتجمعات LC-39A وLC-39B الواقعة على أراضي مركز الفضاء كينيدي، التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    صورة لجسر القرم عبر مضيق كيرتش التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية

    صور أبعد من "الفضاء" يرسلها لنا رائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية.

    "سبوتنيك" — نشر رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف على صفحته الشخصية في "تويتر" مجموعة صور لأماكن مختلفة في دول العالم.

    إليكم هذه الصور…

    الكلمات الدلالية:
    حياة روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة ناسا, محطة الفضاء الدولية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الصور

    • المشاركات في مسابقة الجمال حسناء روسيا لعام 2018 خلال المسابفة في فندق كورستون في موسكو
      Last update: 11:40 25.04.2018
      11:40 25.04.2018

      حسناوات من كل أنحاء روسيا على منصة واحدة

      انتهت، يوم أمس الثلاثاء، مسابقة "حسناء روسيا لعام 2018" في موسكو.

      15
    • زائرة تلتقط صورة سيلفي على أعلى منصة عرض في أوروبا، والتي تقع على الطابق 89 من برج فيديراتسيا-فوستوك في المجمع الاقتصادي موسكو-سيتي في موسكو
      Last update: 12:40 24.04.2018
      12:40 24.04.2018

      سيلفي والسير في سماء موسكو

      أصبح بإمكان الأشخاص الذين يزورون العاصمة الروسية الآن الاستمتاع بمنظر بانورامي حضري جميل من منصة عرض جديدة في ناطحة سحاب "موسكو سيتي".

      8
    • عارضة الأزياء جيجي حديد خلال عرض فيكتوريا سيكريت في نيويورك، الولايات المتحدة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015
      Last update: 15:42 23.04.2018
      15:42 23.04.2018

      جيجي حديد... من مختلف زوايا التصوير

      جيجي حديد هي عارضة أزياء أمريكية وعالمية مشهورة، والدها فلسطيني اسمه محمد حديد، وهو صاحب شركة بناء، ووالدتها الأمريكية إيولاندا حديد، عارضة أزياء سابقة.

      13
    • متجر مركزي في روستوف على نهر الدون
      Last update: 15:23 21.04.2018
      15:23 21.04.2018

      العاصمة الجنوبية لروسيا..روستوف على الدون

      تأسست مدينة روستوف على الدون في عام 1749 على الضفـــة اليـــمنى لنهر الدون، على بعد 46 كلم من مصب النهر في بحر آزوف، في مكان المدينة السابق كان يوجد مركز للجمارك، وفي عام 1760، تم بناء قلعة لحماية الحدود الجنوبية لروسيا، وكان اسمها متروبوليتان روستوف وياروسلاف ديمتري‪.

      12

    وقد يعجبك أيضا

    الأفضل هذا الأسبوع

    الأفضل هذا الشهر

    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك