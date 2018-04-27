من تقبيل ماكرون يد "سيدة أمريكا" إلى البروفة العسكرية في الساحة الحمراء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أبرز الصور لأحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".
من تقبيل ماكرون يد ميلانيا ترامب وإرسال قواته إلى سوريا، إلى ولادة الطفل الثالث للأمير ويليام، ثم البروفة العسكرية بمناسبة عيد النصر في الساحة الحمراء في موسكو - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث هذا الأسبوع.
إليكم أبرز الصور لأحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".
تقع مدينة فولغوغراد على ضفاف النهر الروسي العظيم فولغا، التي تطورت مع مرور الوقت لتصبح مركزا صناعيا وتجاريا كبيرا في المنطقة، وقد عرفت فولغوغراد على نطاق واسع في العالم، لأكثر من 70 عاما، كموقع معركة دموية لعبت دورا حاسما في تغيير مسار الحرب العالمية الثانية، والتي كانت هذه المدينة تسمى حينها "ستالينغراد".
تقع مدينة سوتشي الروسية على ساحل البحر الأسود الدافئ بجوار الجبال الثلجية العالية وتمتاز بمناخ وطبيعة فريدتين جعلتا منها إحدى المدن الرياضية الرئيسية في روسيا.
صور أبعد من "الفضاء" يرسلها لنا رائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية.
انتهت، يوم أمس الثلاثاء، مسابقة "حسناء روسيا لعام 2018" في موسكو.
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