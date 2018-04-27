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17:19 27 أبريل/ نيسان 2018
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    من تقبيل ماكرون يد "سيدة أمريكا" إلى البروفة العسكرية في الساحة الحمراء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقبّل يد السيدة الأولى ميلانيا ترامب أثناء زيارة عمل إلى واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 أبريل/ نيسان 2018
    • بقي شهر على افتتاح جسر القرم، مضيق كيرتش، روسيا
    • إحدى المشاركات في مسابقة الجمال حسناء روسيا لعام 2018 في فندق كورستون في موسكو
    • جنود سوريون في مخيم يرموك للاجئين جنوب دمشق، سوريا
    • مهرجان الأزهار في هاروغيت، شمال إنجلترا، 25 أبريل/ نيسان 2018
    • مشهد لشجرة وسط حقل في مدينة بونت-أوديم شمال فرنسا، 23 أبريل/ نيسان 2018
    • عرض لـ بياتلون الدبابات - 2018 في ميدان لينيا ستالينا (خط ستالين) في بيلاروسيا
    • لحظة خروج دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وزوجها نجل ولي عهد بريطانيا الأمير وليام بعد ولادة طفلهما الثالث في لندن، إنجلترا 23 نيسان/ أبريل 2018
    • سائحة تقف على لوح الركمجة بالقرب من قارب عسكري أثناء تدريبات الشرطة، الفلبين 24 أبريل/ نيسان 2018
    • ذكرى ميلاد زعيم الشيوعية فلاديمير لينين في موسكو
    • أطفال سوريون من الغوطة الشرقية في مخيم باب الهوى للنازحين في محافظة إدلب، سوريا 22 أبريل/ نيسان 2018
    • زوار ينظرون إلى أسد تسلق على سطح زجاجي في سفاري بارك تواري في ضواحي باريس، فرنسا 23 أبريل/ نيسان 2018
    • لاعبو كرة القدم في الملعب المرتجل في المنطقة الطبيعية سيرك - 2 في المنتجع الجبلي غوركي غورود
    • مشاركتان في معرض للسيارات الكلاسيكية العتيقة Ингосстрах Exclusive Classic Day في موسكو، روسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم منح وسام الشرف غيروي ترودا (بطل الجهد) لمدير المسرح لينكوم، مارك زاخاروف
    • عرض جوي لفرقة باترويل دي فرانس (Patrouille de France) الاستعراضية في بطولة العالم ريد بول (Red Bull Air Race) في كان، فرنسا
    • عارضة أزياء تقدم فستانا من تصميم برونوفياس (Pronovias ) خلال عرض برشلونة بريدال للأزياء في برشلونة، إسبانيا 23 أبريل/ نيسان 2018
    • أحد المارة يُطعم ثعلبا الذي استقر في المعرض المائي في جزيرة روسكي الروسية
    • مظاهرة احتجاجا على تعيين سركسيان رئيسا للوزراء في يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018
    • المغنية جنيفر لوبيز خلال حضورها لحفل TIME 100 Gala تكريما لـ تكريما لأكثر 100 شخص نفوذا في العالم في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 24 أبريل/ نيسان 2018
    • زائرة تتفقد رجل آلي ديريفياكا شركة Robodem في منتدى Skolkovo Robotics في موسكو
    • جنود يركبون دراجة نارية في مخيم يرموك للاجئين جنوب دمشق، سوريا
    • الفرنسية فاني جيبير في نهائي سباق التسلق بولدرنغ بين النساء في موسكو
    • تسلق المنحدرات الصخرية في مقاطعة خونان، الصين 25 أبريل/ نيسان 2018
    • مشاركون في فعالية احتجاجية ضد الرئيس الفعلي بيترو بوروشينكو في كييف، أوكرانيا
    • عاملة تحمل مجموعة من الطوب على رأسها في مومباي، الهند 24 أبريل/ نيسان 2018
    • عارضات أزياء تقدمن مجموعة من زي السباحة من تصميم ساليناس (Salinas ) في إطار أسبوع الموضة في سان باولو، البرازيل 25 أبريل/ نيسان 2018
    • فوز نادي أك بارس للهوكي بكأس غاغارين لبطولة الهوكي 2017/2018
    • بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا
    • الطريقة التقليدية لإعداد المعكرونة يدويا في الصين، 21 أبريل/ نيسان 2018
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقبّل يد السيدة الأولى ميلانيا ترامب أثناء زيارة عمل إلى واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 أبريل/ نيسان 2018

    من تقبيل ماكرون يد ميلانيا ترامب وإرسال قواته إلى سوريا، إلى ولادة الطفل الثالث للأمير ويليام، ثم البروفة العسكرية بمناسبة عيد النصر في الساحة الحمراء في موسكو - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث هذا الأسبوع.

    إليكم أبرز الصور لأحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

     

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا
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