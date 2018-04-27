من تقبيل ماكرون يد "سيدة أمريكا" إلى البروفة العسكرية في الساحة الحمراء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

تقع مدينة فولغوغراد على ضفاف النهر الروسي العظيم فولغا، التي تطورت مع مرور الوقت لتصبح مركزا صناعيا وتجاريا كبيرا في المنطقة، وقد عرفت فولغوغراد على نطاق واسع في العالم، لأكثر من 70 عاما، كموقع معركة دموية لعبت دورا حاسما في تغيير مسار الحرب العالمية الثانية، والتي كانت هذه المدينة تسمى حينها "ستالينغراد".