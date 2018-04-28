بيلاروسيا... "ملكة الربيع - 2018"

تشارك في مسابقة "ملكة الربيع" طالبات ساحرات، من حيث الجمال والموهبة، من مختلف أنحاء بيلاروسيا، المقام في العاصمة مينسك.

سبوتنيك. تقام مسابقة "ملكة الربيع — 2018" بين الجامعات الدولية، ومعيارها الجمال والمهارات المختلفة، والتي ينظمها عادة اتحاد الشباب الجمهوري البيلاروسي.

ويعتبر هذا العرض الربيعي هو الأكثر بهجة وسرورا للجمهور، حيث يستمتعون بعروض الأزياء الباعثة على الموضة من قبل المصممين البيلاروسيين.

كما ستقدم المشاركات في نهائيات المسابقة أزيائهن التقليدية، كل حسب منطقتها، ومن ثم ستعرض مهاراتهن في التواصل الاجتماعي، ومعرفتهن في مجال الثقافة الأدبية، وحس الفكاهة، والقدرات والإبداع الفكري.

إليكم صور المشاركات اللاتي وصلن إلى نهائي المسابقة، وهن إحدى عشر طالبة بيلاروسية اللاتي يحاربن من أجل الحصول على لقب "ملكة الربيع — 2018".