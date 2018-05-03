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    أفضل صور "سبوتنيك" في أبريل 2018

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    كل الأخبار
    • ملكة جمال روسيا 2018 يوليا بولاتشيخينا في حفل تسليم الجوائز بمسابقة ملكة جمال روسيا 2018
    • عرض لـ بياتلون الدبابات - 2018 في ميدان لينيا ستالينا (خط ستالين) في بيلاروسيا
    • دوما السورية بعد تحرير الجيش السوري لها من المسلحين
    • مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة و إسرائيل، 2 أبريل/ نيسان 2018
    • مشاركتان في معرض للسيارات الكلاسيكية العتيقة Ингосстрах Exclusive Classic Day في موسكو، روسيا
    • القمة الثلاثة - روسيا و تركيا و إيران - الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في أنقرة، تركيا 3 أبريل/ نيسان 2018
    • بقي شهر على افتتاح جسر القرم، مضيق كيرتش، روسيا
    • بروفة للعرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ 73 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) على ساحة دفورتسوفايا بلوشاد (ساحة القصر) في مدينة سان بطرسبورغ
    • الشرطة الفرنسية خلال المظاهرات والإضراب العام الذي شارك فيها المحتجين من عمال السكك الحديدية في باريس، فرنسا 3 أبريل/ نيسان 2018
    • غسل نصب تذكاري ليوري غاغارين في موسكو
    • المشاركات في بطولة سيبيريا لكمال الأجسام واللياقة البدية في نوفوسيبيرسك
    • القوات الخاصة الروسية تمكنت من التغلب على عقبات خلال مرحلة التأهيل لنيل الحق في ارتداء القبعة المارون في مركز لتدريب القوات الداخلية البيلاروسية بالقرب من مينسك
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إجراء مكالمة هاتفية مع بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسية بارثولوميو من مقر إقاته في أنقرة، تركيا
    • بروفة العرض الجوي بمناسبة عيد النصر - مقاتلات متعددة المهام ميغ-29 التابعة لفرقة الاستعراض الجوي ستريجي، ومقاتلات سو-30 إس إم لفرقة الاستعراض الجوي روسكي فيتيازي (الفرسان الروس) في حقل ألابينو
    • بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل يطلق حمامة بيضاء بعد خدمة في الكنيسة بمناسبة عيد البشارة في كتدرائية المسيح المخلص في موسكو، 7 أبريل/ نيسان 2018
    • مشاركون خلال فعالية احتفالية الرش بالمياه في ساعة رينوك (السوق) في مدينة لفيف، أوكرانيا
    • مشاركون في فعالية احتجاجية ضد الرئيس الفعلي بيترو بوروشينكو في كييف، أوكرانيا
    • جنود سوريون في مخيم يرموك للاجئين جنوب دمشق، سوريا
    • زائرة تتفقد رجل آلي ديريفياكا شركة Robodem في منتدى Skolkovo Robotics في موسكو
    • الاحتفال بعيد الفصح في كتدرائية المسيح المخلص - الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء دميتري مدفيديف وزوجته سفيتلانا مدفيديفا، وعمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين
    • زرع بذور بنجر السكر في قرية لادوجشكايا الروسية
    • الممثلة الروسية يليزافيتا بويارسكايا خلال الحفل الختامي الـ 40 لمهرجان موسكو السينمائي الدولي
    • مظاهرة احتجاجا على تعيين سركسيان رئيسا للوزراء في يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018
    • وزير التنمية الاقتصادية السابق أليكسي أولوكاييف، الذي حكم عليه بالشجن لمدة 8 سنوات بتهمة أخذ رشاوي، في محكمة موسكو الحكومية خلال الجولة الأولى من الطعن في الحكم
    • ولادة صغير خنزير الأرض في حديقة الحيوانات في يكاترينبورغ، روسيا
    • فتاة تخرج من بركة السباحة في المنتجع السياحي Mriya Resort & Spa في يالطا
    • فرح يعم الجبل الأسود بانتصار زعيم الحزب الديمقراطي للاشتراكيين في مونتنغرو، ميلو ديوكانوفيتش، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
    • رجل يحمل لافتة توقفوا عن قصف سوريا!، للاحتجاج على الهجمات على سوريا في لندن، إنجلترا
    • عاصفة ربيعية في موسكو
    • بطولة كأس الصداقة للدارجات النارية في بشكيك، قيرغيزستان
    • الفرنسية فاني جيبير في نهائي سباق التسلق بولدرنغ بين النساء في موسكو
    • محطة ليخابوري لقطارات لوكوموتيف في موسكو
    • المشاركات في مسابقة الجمال حسناء روسيا لعام 2018 خلال المسابفة في فندق كورستون في موسكو
    • صياد في ميناء مدينة كيرتش، القرم، روسيا
    • نصب تذكاري لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل على ساحة البرلمان على خلفية برج بيغ بين في لندن، إنجلترا
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    تتويج يوليا بولاتشيخينا (جمهورية تشوفاشيا الروسية) ملكة جمال روسيا لعام 2018

    يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف بقاع العالم.

    نعرض لكم صور مراسلي وكالتنا "سبوتنيك" في شهر أبريل/ نيسان لعام 2018.

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