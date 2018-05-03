أفضل صور "سبوتنيك" في أبريل 2018

أذهلت الأثار التي تم العثور عليها في كهف النجم الصاعد في جنوب أفريقيا، والذي يقع على بعد 50 كيلو متراً من عاصمة جنوب أفريقيا، علماء الأنثروبولوجيا في جميع أنحاء العالم. إذ تم العثور على 1550 قطعة من الهياكل العظمية في غرفة سرية تحت الأرض، وهي تعود لخمسة عشر شخصاً.