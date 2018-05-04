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    من مهرجان "بيكيني" في أعالي الجبال الباردة إلى مظاهرات عيد العمال "الساخنة"- صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • المشاركات في مهرجان خيبيني - بيكيني - 2018 على منحدر جبل أيكوايفينتشور في مدينة كيرفوسك في مقاطعة مورمانسك الروسية
    • امرأتان تلتقطان صورة على مقعد على شكل صاروخ خارج أحد المتاجر في بكين، الصين 3 مايو/ أيار 2018
    • مارة على الطريق يتوقفون لإطعام فيلا في سريلانكا، 30 أبريل / نيسان 2018
    • المشاركون في فعالية 1 مايو في سيمفيروبول، القرم
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحصلنان على بطاقة المشجع في مدينة سوتشي، روسيا 3 مايو/ أيار 2018
    • رجل الأنديز مع اللاما بينما يستقبل السياح في إحدى مناطق العجائب الطبيعية في جبل راينبو في بيتوماركا، بيرو.
    • رجل يمر عقبة عندما يشارك في مسابقة Bison Race بالقرب من مدينة لاغويسك، على بعد 40 كم شمال مينسك، بيلاروسيا 30 أبريل/ نيسان 2018
    • أنصار زعيم المعارضة الأرمني نيكول باشينيان في ساحة ريسبوبليكا في يريفان، أرمينيا
    • خلال أعمال الشغب التي نشأت خلال مظاهرة عيد العمال في باريس، فرنسا 1 مايو/ أيار 2018
    • المشاركون في فعالية في كافة أنحاء روسيا شريط القديس جاورجيوس في مجمع النصب التذكاري لأحمد قديروف في غروزني، الشيشان
    • المعدات العسكرية على خط التماس للجيش العربي السوري مع تنظيم داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) بالقرب من مخيم يرموك للاجئين الفلسطينيين في الضاحية الجنوبية لدمشق
    • رجل إطفاء يخمد حريق في كومة من الإطارات القديمة في مركز إعادة التدوير في سيوداد خواريز، المكسيك 2 مايو/ أيار 2018
    • رد فعل أحد المنافسين بعد عبور الكثبان الرملية خلال المرحلةالرابعة4 من النسخة الـ 13 من سباق الدراجات الجبلية Titan Desert 2018 بين بومالن دادس ومرزوغا في المغرب في 2 مايو/ أيار
    • وزير الخارجية الإيران محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوس أوغلو (من اليسار إلى اليمين) خلال مؤتمر صحفي مشترك في أعقاب الاجتماع الثلاثي في موسكو
    • المشاركون في مظاهرة يوم عيد العمال (1 مايو) في برلين، ألمانيا
    • المتضررون من حريق سان باولو، البرازيل 2 مايو/ أيار 2018
    • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمشي على الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن قبل مغادرته إلى ميتشيغان، 28 أبريل/ نيسان 2018
    • نساء يرفعن شعارات خلال احتجاجات ضد خمسة رجال متهمون بالاغتصاب الجماعي وإدانتهم بجناية أقل من الاعتداء الجنسي في مدريد، إسبانيا 2 مايو/ أيار 2018
    • رجال هنديون يرشون الماء فوق حصانهم ليبردوه في يوم صيف حار في تشيناي في 3 مايو/ أيار 2018
    • قوات الأمن تركض بعيدا من موقع عملية انتحارية في كابول، أفغانستان 30 أبريل/ نيسان 2018
    • امرأة سعودية تتعلم كيفية قيادة السيارة في الرياض، السعودية 29 أبريل/ نيسان 2018
    • أطفال يلعبون داخل مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس في شمال شرق بحر إيجه ، اليونان ، 2 مايو/ أيار 2018
    • المشاركون في بطولة القديس جورج للفرسان على أراضي متحف موسكو كولومينسكوي
    • رجل يتسلق السياج الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة كجزء من المظاهرة، حيث يجتمع أعضاء من قافلة المهاجرين من أمريكا الوسطى قبل الاستعدادات لطلب اللجوء في الولايات المتحدة ، في تيخوانا، المكسيك 29 أبريل/ نيسان 2018
    • رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (يمين) وعضو حملة البرلمان الأوروبي نايجل فاراج يتبادلان ضرب الأكف في بداية الجلسة العامة حول ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة على المدى الطويل في بروكسل، في 2 ماية/ أيار 2018.
    • بروفة العرض العسكري على ساحة القصر (دفورتسوفايا بلوشاد) في سان بطرسبورغ بمناسبة عيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - مستا - إس
    • المشاركون في بطولة كأس روسيا إنترالي وايت 2018 في جمهورية أديغيا الروسية
    • الفلسطيني جمال فاخوري يعرض وعاء من الطين في بلدة جبة بالقرب من جنين، الضفة الغربية، فلسطين 1 مايو/ آيار 2018
    • المشاركات في نهائي مسابقة للجمال Mrs&Ms Russia Earth 2018
    • مشهد، من حديقة زاريادي، يطل على برج سباسكايا على الساحة الحمراء في موسكو
    © Sputnik . Pavel Lvov
    المشاركات في مهرجان "خيبيني - بيكيني - 2018" على منحدر جبل أيكوايفينتشور في مدينة كيرفوسك في مقاطعة مورمانسك الروسية

    من مهرجان "خيبيني - بيكيني - 2018" في أعالي الجبال، فالمظاهرات حول العالم في عيد العمال، وبدء دروس قيادة السيارات للمرأة السعودية في الرياض، إلى بوتين حاصلا على "جواز المشجع" لكأس العالم - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث هذا الأسبوع.

    إليكم أبرز الصور لأحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

     

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
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