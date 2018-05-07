البتراء... جوهرة الأردن في وضح النهار

."سبوتنيك" — وإليكم مجموعة صور مختارة لمناظر خلابة لمدينة التبراء الأثرية في وضح النهار.
تشتهر الأردن بعدد كبير ومتنوع من معالم سياحية وتاريخية وبيئية، من بينها مدينة البتراء العريقة، وصحراء وادي رام، ومدينة العقبة، التي تجذب سنويا آلاف السياح ومحبي الغوص، بالإضافة إلى معالم دينية، على رأسها جبل نيبو ونهر الأردن.
."سبوتنيك" — وإليكم مجموعة صور مختارة لمناظر خلابة لمدينة التبراء الأثرية في وضح النهار.
من مهرجان "خيبيني - بيكيني - 2018" في أعالي الجبال، فالمظاهرات حول العالم في عيد العمال، وبدء دروس قيادة السيارات للمرأة السعودية في الرياض، إلى بوتين حاصلا على "جواز المشجع" لكأس العالم - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث هذا الأسبوع.
يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف بقاع العالم.
تشارك في مسابقة "ملكة الربيع" طالبات ساحرات، من حيث الجمال والموهبة، من مختلف أنحاء بيلاروسيا، المقام في العاصمة مينسك.
قريبا ستختفي هذه المهن في مختلف دول العالم، ومنها العربية أيضا.
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