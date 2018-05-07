البتراء... جوهرة الأردن في وضح النهار

تشتهر الأردن بعدد كبير ومتنوع من معالم سياحية وتاريخية وبيئية، من بينها مدينة البتراء العريقة، وصحراء وادي رام، ومدينة العقبة، التي تجذب سنويا آلاف السياح ومحبي الغوص، بالإضافة إلى معالم دينية، على رأسها جبل نيبو ونهر الأردن.