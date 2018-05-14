"مليونية العودة"... صفحة جديدة في تاريخ قديم

شهدت الأراضي الفلسطينية اليوم مسيرات ضمن فعاليات "مسيرات العودة الكبرى"، واضراب شامل واحتجاجات في كل أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية.

"سبوتنيك" — وشارك عدد كبير من الفلسطينيين في "مسيرة العودة الكبرى"، ، اليوم الاثنين 14 مايو/ أيار، عشية الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية، واعتراضا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي وابلا من الرصاص على المتظاهرين على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

ووفقا للحصيلة الأخيرة، ارتفع عدد القتلى من الفلسطينيين إلى 41، ووصل عدد المصابين إلى 1800 آخرين.

كما أعلنت نقابة الصحفيين عن إصابة 9 من الصحفيين برصاص الجيش الإسرائيلي.

واحتفلت إسرائيل، اليوم الاثنين، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بحضور ممثلي أكثر من 32 دولة، بينها دول أوروبية وأفريقية، وغياب روسي، بالتزامن مع ذكرى تأسيس إسرائيل.