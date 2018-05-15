الأزياء الجريئة والطريفة في مهرجان "كان"

"سبوتنيك" — تستمر فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في نسخته الـ71 من 8 حتى 19 من شهر مايو/ أيار.
كالعادة، لا يخلو مهرجان "كان" السينمائي الدولي من الأزياء "الطريفة" و"الصريحة" على السجادة الحمراء للحفل.
"سبوتنيك" — تستمر فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في نسخته الـ71 من 8 حتى 19 من شهر مايو/ أيار.
شهدت الأراضي الفلسطينية اليوم مسيرات ضمن فعاليات "مسيرات العودة الكبرى"، واضراب شامل واحتجاجات في كل أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية.
يحتفل، في منتصف شهر مايو/ أيار، في مختلف مدن العالم باليوم العالمي للرقص الشرقي (World Bellydance day)
من مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، إلى الاحتفالات بعيد النصر في أرجاء البلاد، إلى انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث هذا الأسبوع.
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