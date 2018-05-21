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15:15 21 مايو/ أيار 2018
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    "الأسطول الساهر" على أمن روسيا

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    • سفينة مضادة للغواصات الأميرال تريبوتس خلال عملية الإرساء في فلاديفوستوك
    • جندية من وحدة مشاة البحرية تعطي الإشارة بإطلاق النار أثناء التدريب التكتيكي للكتيبة لمشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ، بدعم جوي وبحري في ميدان كليرك في إقليم بريمورسكي
    • طائرة آن-26 التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي أثناء عملية الإنزال الجوي، في إطار التدريبات البحرية الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري - 2015 في ميدان كليرك للتدريبات العسكرية في إقليم بريمورسكي
    • رسو المدمرات الحربية في ميناء فلاديفوستوك بعد وصولها بعد تنفيذ مهام قتالية في المحيط الهادئ والمحيط الهندي
    • عرض المعدات العسكرية للضيوف خلال الاحتفال بيوم المشاة البحرية في روسيا، اللواء الـ 155 المنفصل من فيلق مشاة البحرية التابع لأسطول المحيط الهادئ في فلاديفوستوك
    • مركبة إزالة الألغام أو أر-77 خلال تدريبات كتيبة منفصلة من خدمة الهندسة البحرية لالتابعة لأسطول المحيط الهادئ في حقل غورنوستاي للتدريبات العسكرية في إقليم بريمورسكي
    • جنود من دورية الاستطلاع الهندسي خلال تدريبات أسطول المحيط الهادئ في ميدان غورنوستاي في إقليم بريمورسكي
    • البحارة يرقصون مع الفتيات خلال الاحتفال الرسمي لعودة سفن أسطول المحيط الهادئ إلى فلاديفوستوك
    • إطلاق صاروخ من نظام صاروخي ساحلي جديد باستيون، والذي دخل في خدمة الجيش في عام 2016، ضمن القوات الساحلية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي
    • بحارة يعملون على تنظيف الطراد بطرس الأكبر (بيوتر فيليكي) النووي، قبل الوصول إلى قاعدة أسطول المحيط الهادئ في فوكينو في خليج ستريلوك
    • التدخل للقضاء على هجوم افتراضي مضاد من سفينة كبيرة مضادة للغواصات الأميرال فينوغرادوف خلال مناورات مشتركة لسفن أسطول المحيط الهادئ في البحر
    • بحار داخل غواصة أوست-كامتشاتسك، التي تعمل على الديزل، التابعة لأسطول المحيط الهادئ بافيل كرينوف خلال المناورات
    • سفن أسطول المحيط الهادئ ألباتروس في فلاديفوستوك
    • مشاة البحرية من أسطول المحيط الهادئ أثناء بروفة عامة لاستعراض عسكري للسفن بمناسبة يوم البحرية الروسية في فلاديفوستوك
    • ضباط في البحرية يلتقون بأقاربهم على جسر مدينة فلاديفوستوك، بعد أن عاد إلى فلاديفوستوك سرب من سفن أسطول المحيط الهادئ الذي يتكون من سفينة مارشال شابوشنيكوف وناقلة بحرية إركوت وسفينة إنقاذ، التي كانت قد قضت خمسة أشهر ونصف في مناطق المحيط الهندي والهادي.
    • زوارق الإنزال قبل تنفيذ الهجوم البحري أثناء المناورات التكتيكية للكتيبة مشاة البحرية المسلحة التابعة لأسطول المحيط الهادئ في مديان كليرك للتدريبات اعسكرية في إقليم بريمورسكي
    • حرس الشرف التابع للطراد الثقيل بطرس الأكبر (بيوتر فيليكي)، الذي يعمل بالطاقة النووية، خلال إطلاق مشترك لسفن أسطول المحيط الهادئ قبل التوجه لتنفيذ المهام
    • غواصة من فئة فارشافيانكا خلال تدريبات السيطرة على عمليات البحث والإنقاذ لأسطول المحيط الهادئ لإنقاذ طاقم الغواصة التي تضررت بشكل افتراضي في خليج بطرس الأكبر
    • مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ أثناء التحقق من جاهزية القتالية لقوات المنطقة الشرقية العسكرية لروسيا
    • سفينة الأميرال تريبوتس، التابعة لأسطول المحيط الهادئ، تغادر خليج القرن الذهبي متوجهة إلى منطقة القرن الأفريقي للقيام بمهام ضمان سلامة الملاحة
    • ضابط أثناء اللقاء مع أقاربه في فلاديفوستوك، بعد وصول سرب من لسفن الأسطول المحيط الهادئ، بعد الانتهاء من تنفيذ المهام في المحيط الهادئ والمحيط الهندي
    • الطراد، حامل الصورايخ، من نوع فارياغ في فلاديفوستوك
    • طاقم أسطول المحيط الهادئ، حرس سفينة ناخيموف، الطراد من نوع فارياغ، خلال حفل رسمي لرفع علم البحرية العسكرية
    • إعداد المقاتلة الاعتراضية ميغ-31، الأسرع من الصوت والمستعدة لتنفيذ المهام في جميع الأحوال الجوية، للرحلة في قاعدة كامتشاتكا الجوية التابعة للطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ في إقليم بريمورسكي
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    سفينة مضادة للغواصات "الأميرال تريبوتس" خلال عملية الإرساء في فلاديفوستوك

    تحتفل روسيا، في 21 مايو/ أيار من كل عام، بيوم أسطول المحيط الهادئ.

    "سبوتنيك" — يعود تاريخ الاحتفال بالبحرية إلى عهد الإمبراطورية الروسية، وتحديدا في 21 مايو/أيار 1731، عندما أنشئ أسطول أوخوتسك العسكري — وهو أول وحدة بحرية منتظمة في الشرق الأقصى في روسيا.

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