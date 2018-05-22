باقات من الأزهار من ساسة العالم

"سبوتنيك" — عادة تقديم الزهور للنساء والسيدات نابعة من التقاليد الروسية التي تمثل علامة حسن نية واحترام لهن.
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إليكم مجموعة صور لقادة مختلف دول العالم الذين أهدوا أو استُقبلوا بباقة من الأزهار.
"سبوتنيك" — عادة تقديم الزهور للنساء والسيدات نابعة من التقاليد الروسية التي تمثل علامة حسن نية واحترام لهن.
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تحتفل روسيا، في 21 مايو/ أيار من كل عام، بيوم أسطول المحيط الهادئ.
من استعداد الدول المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018، إلى فعاليات "مسيرة العودة الكبرى" في فلسطين، وحلول شهر رمضان في العالم، إلى استقبال بوتين للأسد في سوتشي - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث هذا الأسبوع.
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" صور الاستعدادات باستقبال أول أيام شهر رمضان في مختلف دول العالم.
نقدم لكم صورا مختارة لأكثر الأماكن زيارة من قبل السياح من جميع أنحاء العالم في قطر.
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