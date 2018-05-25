من قبلة الأمير هاري، وتحرير الجيش السوري لليرموك، إلى "الجرس الأخير" في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

اتخذ فنانون ألمان وأجانب من العاصمة برلين لوحة لمزج ألوانهم لتحويل المدينة إلى متحف فني معاصر في الهواء الطلق، في إطار مهرجان برلين للجداريات وهو الأول من نوعه في ألمانيا.