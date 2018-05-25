تسجيل
19:13 25 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    صور

    من قبلة الأمير هاري، وتحرير الجيش السوري لليرموك، إلى "الجرس الأخير" في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

    انسخ الرابط
    0 0 0

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • الرئيس فلاديمير بوتين يهدي باقة من الأزهار لمستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل لدى وصولها مدينة سوتشي، روسيا 20 مايو/ أيار 2018
    • مقدمة البرامج التلفزيونية فيكتوريا بونيا على السجادة الحمراء في ختام مهرجان كان السينمائي الدولي الـ 71
    • موسم حصاد الفراولة في كراسنودارسكي كراي، روسيا
    • قبلة الأمير هاري لميغان ماركل على مدخل كنيسة القدي جورج في ويندسور كاست، بريطانيا 19 مايو/ أيار 2018
    • جنود الجيش السوري يدخلون مخيم اليموك لللاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق
    • ثوران بركان كيلاويا في هاواي، 20 مايو/أيار 2018
    • أحد الفنانات المشاركات في كرنفال الثقافات التي تحتفل بالتعددية العرقية للمدينة في برلين، ألمانيا في 20 مايو/ أيار 2018
    • المشاركون في سباق ثورة الآلات في مطار ليفتسوفو في منطقة ياروسلافل
    • الجرس الأخير لطلاب الثانوية في روسيا
    • المشاركون في مظاهرات احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون المتعلقة بإصلاح القطاع العام في باريس، 22 مايو/ أيار 2018
    • مجند يودع عائلته وأصدقائه قبل إرساله من مفوضية سيفاستوبول العسكرية لأداء الخدمة في القوات الجوية الفضائية
    • أفراد شرطة طوارئ يتفقدون موقع الحادث، بعد أن انفجرت طائرة على المدرج في مطار تونكونتين الدولي، هندوراس في 22 مايو/ أيار 2018
    • صغير (حديث الولادة) الطور القوقازي الشرقي (أو الطور الداغستاني) يتجول في حديقة موسكو للحيوانات
    • شباب ميانمار يلعبون كرة القدم على ضفة نهر يانغون في يانغون 21 مايو/ أيار 2018
    • مضيفات الطيرات الروسي آيروفلوت في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
    • المشتري بعدسة جهاز التصوير جونو
    • أحد السكان يحاول إخماد حريق في متجر كهربائي في أمريتسار، الهند في 20 مايو/ أيار 2018
    • ابنة الراعية، البالغة من العمر ست سنوات، تجلس بين الرنة عائلتها في غابة بالقرب من قرية تساغانور، منغوليا 21 أبريل/ نيسان 2018
    • مركبة هبوط التابعة لمركبة الفضاء سويوز تي أم أ-16 إم في جناح كوسموس (الفضاء) في المعرض الدولي الخامس للأسلحة والممتلكات العسكرية التقنية KADEX-2018 في كازاخستان
    • الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارتهما في المركز الثقافي والإثنوغرافي مويا روسيا
    • مباركة جسر القرم خلال مراسم افتتاحه
    • تاجر يبيع الملابس الداخلية النسائية في مدينة دمشق القديمة في 22 مايو/ أيار 2018
    • أداء مناسك العمرة في مكة خلال شهر رمضان، السعودية 23 مايو/ أيار 2018
    • طائر يجلس على رأس غزال أبيض الذيل في سان خوسيه فيلانويفا، على بعد 25 كم جنوب غرب سان سلفادور ، في 21 مايو/ أيار 2018
    • فرقة المشجعات خلال مباراة كرة السلة الأوروبية النهائية بين سسكا وزالجيريس كاوناس في بلغراد، 20 مايو/ أيار 2018
    • رجل يركب دراجة هوائية بجوار منزله في بلدة غورلوفكا في دونيتسك
    • مصور صحفي يلتقط صورة لمجسم ورقة نقدية بلاستيكية من قيمة مائة روبل في ذكرى استضافة روسيا لمونديال كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها
    • إطلاق صواريخ من منظومة صاروخية مضادة للطائرات ستريلا -10 خلال منافسات الجيش السماء الصافية-2018 في مركز المناورات الجوية للقوات البرية في إقليم كراسنودار
    • الممثلة وعارضة أزياء شانتيل جيفريس تصل إلى الحفل السنوي Billboard Music Awards في لاس فيغاس، 20 مايو/ أيار 2018
    • أداء الراقصين في حديقة ديفيد هاربر وسافيليز في صالون لندن تشيلسي، 22 مايو/ أيار 2018
    • الجرس الأخير - الاحتفال بآخر يوم في المدرسة في موسكو
    © Sputnik . Mikhail Klimentyev
    الرئيس فلاديمير بوتين يهدي باقة من الأزهار لمستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل لدى وصولها إلى مدينة سوتشي، روسيا 20 مايو/ أيار 2018

    من قبلة المتزوجين الجدد الأمير هاري وميغان ماركل، وتحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق، إلى "الجرس الأخير" في حياة طلاب الثانوية في روسيا - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث هذا الأسبوع.

    إليكم أبرز الصور لأحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

     

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الصور

    وقد يعجبك أيضا

    الأفضل هذا الأسبوع

    الأفضل هذا الشهر

    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك