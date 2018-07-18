خفايا العالم المائي المدهش لجزر إيولايان

"سبوتنيك" — سيتم استخدام الاكتشاف لإنشاء محمية بحرية حول جزر إيولايان (أو الجزر الأيولية) الإيطالية.
اكتشف العلماء عالم المياه العميقة في منطقة الجزر الإيولية، المكونة من ثماني جزر من أصل بركاني، والتي تقع في شمال صقلية. وجدوا فيها العديد من أنواع المرجان وغابات مرجانية خصبة، التي لم تكن معروفة من قبل.
"سبوتنيك" — سيتم استخدام الاكتشاف لإنشاء محمية بحرية حول جزر إيولايان (أو الجزر الأيولية) الإيطالية.
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