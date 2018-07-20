الفائزون بجوائز أفضل تصوير بواسطة آيفون لعام 2018

"سبوتنيك" — اختارت لجنة حكام مسابقة "2018 iPhone Photography Awards" ثلاث أفضل صور في 18 فئة. وكان الفائزون مصورين من نحو 30 دولة.
وكان الفائز هو المصور الفوتوغرافي الوثائقي من بنغلاديش ياشيم سلام، الذي التقط صورا لأطفال الروهينغا في مخيم للاجئين.
اختارت لجنة تحكيم مسابقة أفضل صورة التقطت بواسطة جهاز "آيفون" لعام 2018.
"سبوتنيك" — اختارت لجنة حكام مسابقة "2018 iPhone Photography Awards" ثلاث أفضل صور في 18 فئة. وكان الفائزون مصورين من نحو 30 دولة.
وكان الفائز هو المصور الفوتوغرافي الوثائقي من بنغلاديش ياشيم سلام، الذي التقط صورا لأطفال الروهينغا في مخيم للاجئين.
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