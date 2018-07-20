الفائزون بجوائز أفضل تصوير بواسطة آيفون لعام 2018

اكتشف العلماء عالم المياه العميقة في منطقة الجزر الإيولية، المكونة من ثماني جزر من أصل بركاني، والتي تقع في شمال صقلية. وجدوا فيها العديد من أنواع المرجان وغابات مرجانية خصبة، التي لم تكن معروفة من قبل.