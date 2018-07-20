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17:54 20 يوليو/ تموز 2018
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    الفائزون بجوائز أفضل تصوير بواسطة آيفون لعام 2018

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    • صورة بعنوان Displaced، للمصور جاشيم سلام، الحائزة على الجائزة الكبرى في فئة مصور العام
    • صورة بعنوان Baiana in yellow and blue، للمصورألكسندر ويبر ، الحائزة على المركز الأول في فئة مصور العام
    • صورة بعنوان Eye to eye، للمصور هوابنغ تشاو، الحائزة على المركز الثاني في فئة مصور العام
    • صورة بعنوان I want to play، للمصور زارني ميو وين، الحائزة على المركز الثالث في فئة مصور العام
    • صورة بعنوان Sky Portal، للمصورة آمي نيلسون، الحائزة على المركز الأول في فئة الآخر
    • صورة بعنوان Silk Road، للمصورة آنا أيكو، الحائزة على المركز الأول في فئة الآخر
    • صورة بعنوان Corrugations، للمصور غلين هومان، الحائزة على المركز الأول في فئة الفن التجريدي
    • صورة بعنوان Mrs. Sancheski، للمصورة نتاليا غارسيس، الحائزة على المركز الأول في فئة نمط الحياة
    • صورة بعنوان Icebergs، للمصور ماتيوز بيسياك، الحائزة على المركز الأول في فئة بانوراما
    • صورة بعنوان Spray Fury، للمصورة ميليسا باريللي، الحائزة على المركز الأول في فئة أطفال
    • صورة بعنوان Light، للمصور أليسون هيلينا، الحائزة على المركز الأول في فئة النباتات
    • صورة بعنوان Iftar Amongst the Ruins، للمصور محمد بدرة، الحائزة على المركز الأول في فئة الأخبار
    • صورة بعنوان Posers، للمصور جوناس وايسن، الحائزة على المركز الأول في فئة الناس
    • صورة بعنوان Road of Tuscany، للمصورة ليديا مونتيان، الحائزة على المركز الأول في فئة الأشجار
    • صورة بعنوان Django، للمصور روبن روبيرتيس، الحائزة على المركز الأول في فئة الحيوانات
    • صورة بعنوان Human vs. Nature، للمصور شارلز توماس، الحائزة على المركز الأول في فئة مشهد طبيعي
    • صورة بعنوان Urban Impressionism، للمصور كوكو ليو، الحائزة على المركز الأول في فئة سلسلة
    • صورة بعنوان Salamah، للمصور سكوت وودورد، الحائزة على المركز الأول في فئة لوحة شخصية
    • صورة للمصورة فيونا بايلي، الحائزة على المركز الأول في فئة مجسمات
    • صورة بعنوان Morning Fog، للمصور سكرو محمد عمر، الحائزة على المركز الأول في فئة الطبيعة
    • صورة بعنوان Dandelion sunset، للمصورة سارة رونكانين، الحائزة على المركز الأول في فئة الغروب
    • صورة بعنوان Rampage، للمصور ماسيمو غرازياني، الحائزة على المركز الأول في فئة الفن المعماري
    صورة بعنوان "Displaced"، للمصور ياشيم سلام، الحائزة على الجائزة الكبرى في فئة "مصور العام"

    اختارت لجنة تحكيم مسابقة أفضل صورة التقطت بواسطة جهاز "آيفون" لعام 2018.

    "سبوتنيك" — اختارت لجنة حكام مسابقة "2018 iPhone Photography Awards" ثلاث أفضل صور في 18 فئة. وكان الفائزون مصورين من نحو 30 دولة. 

    وكان الفائز هو المصور الفوتوغرافي الوثائقي من بنغلاديش ياشيم سلام، الذي التقط صورا لأطفال الروهينغا في مخيم للاجئين.

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