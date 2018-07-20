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21:04 20 يوليو/ تموز 2018
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    صور مثيرة لهذا الأسبوع من "سبوتنيك"

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    كل الأخبار
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرة القدم روسيا 2018 خلال قمة هلسنكي
    • الرئيس الفرنسي يبدي فرحه بفوز المنتخب الفرنسي ضد نظيره الكرواتي، في المباراة النهائي بملعب لوجنيكي بموسكو
    • عرض أزياء ميامي للسباحة، 15 يوليو/ تموز 2018
    • شباب فلسطينيون يبكون شابين قتلا في غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 14 يوليو/ تموز 2018
    • عمال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى انهار في قرية شاهبيري، شرق نيودلهي، الهند 18 يوليو ، 2018
    • مشاركة في المنتدى الشبابي التعليمي الدولي تافريدا في القرم
    • الكلبة شيري تعتني بقطة برية (فهد) ستيفاني في حديقة الحيوانات سادغورود في فلاديفوستوك
    • حصاد حقول كروتيشينسكوي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
    • مصارع الفنون القتالية الإيرلندي كونر ماكغريغور يلتقط صورة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال فترة استراحة بين شوطي مباراة النهائي فرنسا وكرواتيا في ملعب لوجنيكي في موسكو
    • ألعاب نارية بمناسبة ختام بطولة كأس العالم فيفا لكرة القدم روسيا 2018 في ملعب لوجنيكي في موسكو
    • معرض التكنولوجيا القديمة في الحديقة العامة في دي إن خا في موسكو
    • موكب في يكاترينبورغ لإحياء الذكرى المئوية لمقتل العائلة الإمبراطورية الروسية
    • خلال سباق اليخوت المبحرة في فلاديفوستوك
    • شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع المحتجين من اقتحام مبنى مجلس المحافظة خلال مظاهرة في البصرة، على بعد 550 كم جنوب شرق بغداد، العراق 15 يوليو/ تموز2018
    • المشاركون في محاكاة تاريخية عسكرية في مهرجان الصمود العظيم على نهر أوغرا عام 1480 في منطقة كالوغا الروسية
    • رجل يحمل امرأة على ظهره لعبور شارع مغمور بالمياه بعد هطول أمطار موسمية وعاصفة مدارية سون-تينه في مدينة كويزون، مترو مانيلا، في الفلبين 17 يوليو/ تموز 2018
    • مسؤولون خلال الإحصاء السنوي لبجع الملكة إليزابيث، المعروف باسم سوان أوبينج، على طول نهر التايمز بالقرب من تشيرتسي، بريطانيا 16 يوليو/ تموز 2018
    • سائح صيني يلتقط صور لبستان أزهار اللافندا في فالنسول، فرنسا 13 يوليو/ تموز 2018
    • أهالي بلدة شورونجا خلال الاحتفال بعيد سياريم
    • عملية إنزال لـ بي تي إر-82أ من المركبة البرمائية الكبيرةبيريسفيت، وذلك استعدادا ليوم البحرية العسكرية في فلاديفوستوك
    • سياح مغطون بالوحل يلتقطون صورة سيلفي خلال المهرجان الـ 21 على شاطئ دايتشيون في بيونغ يانغ، كوريا الجنوبية 14 يوليو/ تموز 2018
    • أطفال يلعبون على ترامبولين، بالقرب من العلم الانتخابي لحزب سياسي، في حي منخفض الدخل في كراتشي، باكستان في 18 يوليو/ تموز 2018
    • ممثل ألماني إلكو سميتس في مسرحية De Dingen Die Voorrbijgaan للمخرج إيفو فان خوفي ، خلال المهرجان السينمائي الـ 72
    • مشجعة كرواتية قبيل مباراة النهائي بين المنتخب الفرنسي والكرواتي في ملعب لوجنيكي بموسكو
    • استخراج الحجر الجيري في سيفاستوبل، القرم
    • عارضة أزياء خلال عرض أزياء في ميامي، في إطار أسبوع ميامي للسباحة (Miami Swim) في ميامي بيتش، فلوريدا 15 يوليو / تموز 2018
    • بحارة الغواصة فلاديكوفكاز التي تعمل بعلى طاقة لديزل والكهرباء، مشروع 877 ، خلال بروفة لعرض بحري بمناسبة يوم البحرية في كرونشتادت
    • صبيان يقفزون إلى مياه بحيرة بورجيت، فرنسا 16 يوليو/ تموز 2018
    © Sputnik . Alexey Nikolsky
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرة القدم "روسيا 2018" خلال قمة "هلسنكي"

    من عروض أزياء مثيرة في ميامي، إلى انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا - 2018"؛ يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث الأسبوع.

    إليكم أبرز صور لأحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, روسيا الاتحادية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
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