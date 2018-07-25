الشمس والبحر والقرم... الاستجمام والاصطياف في روسيا

إليكم صور أكثر الأماكن شعبية للسياحة الصيفية في شبه جزيرة القرم، تروها في ألبومنا، الذي يقدمه لكم فريق عمل "سبوتنيك"…
المنتجعات السياحية في شبه جزيرة القرم تعج بالمصطافين في ذروة موسم الاصطياف.
إليكم صور أكثر الأماكن شعبية للسياحة الصيفية في شبه جزيرة القرم، تروها في ألبومنا، الذي يقدمه لكم فريق عمل "سبوتنيك"…
ذكرت "رويترز" أن على مدار الستة الأشهر الماضية، قامت الفتيات المصريات بتدريبات "باركور" أسبوعيا بهدف تشكيل أول فريق باركور محترف في مصر.
إليكم الأعمال المصورة التي شاركت في المسابقة العالمية السنوية لصور الكون الأكثر روعة وإثارة، سواء كانت صورا ملهمة للمجرات الضخمة التي تبعد ملايين السنين الضوئية، أو مجرد صور مثيرة للسماء ليلا.
من عروض أزياء مثيرة في ميامي، إلى انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا - 2018"؛ يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث الأسبوع.
اختارت لجنة تحكيم مسابقة أفضل صورة التقطت بواسطة جهاز "آيفون" لعام 2018.
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