الشمس والبحر والقرم... الاستجمام والاصطياف في روسيا

إليكم الأعمال المصورة التي شاركت في المسابقة العالمية السنوية لصور الكون الأكثر روعة وإثارة، سواء كانت صورا ملهمة للمجرات الضخمة التي تبعد ملايين السنين الضوئية، أو مجرد صور مثيرة للسماء ليلا.