"بياتلون الدبابات" في روسيا... وسوريا تشارك

تنطلق الدورة السادسة للألعاب العسكرية الدولية في العاصمة الروسية موسكو، يوم السبت 28 يوليو/ تموز، بمشاركة روسيا و23 دولة وستستمر حتى 11 من الشهر المقبل.

"سبوتنيك" — وتتميز دورة الألعاب العسكرية الدولية لهذا العام "آرميا — 2018" بمشاركة كل من فيتنام وميانمار وسوريا وجنوب إفريقيا لأول مرة، والذين سيتنافسون فيما بينهم في فن قيادة الدبابات ودقة التصويب.

وتتنافس الدول على الأداء العسكري الأفضل في عدة تخصصات، بينها الدبابات، المدفعية، سلاح الجو، المراوغة البرية، القناصة، الصيانة العسكرية، المياه المفتوحة والغطس، والطعام الميداني وغيرها.

ويتزايد عدد المشاركين أيضا في هذه الألعاب. فبينما شارك 150 فريقاً من 28 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في ألعاب 2017، يشارك 181 فريقا من 32 دولة في ألعاب 2018. وشارك 128 فريقاً من 20 دولة في ألعاب 2016.

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