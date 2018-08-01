بين يدي السماء... الجسر الذهبي في فيتنام

افتتح جسر جديد في مدينة دا نانغ الفيتنامية، الذي أذهل العالم بهندسته المعمارية.

سبوتنيك — يقع "الجسر الذهبي" في التلال الحرجية وسط فيتنام، على ارتفاع 1400 متر فوق مستوى سطح البحر، ويبدو وكأنه طريق إلى السماء، والذي تدعمه يدان عملاقتان. في الجزء السفلي منه، يوجد منتزه مغطى كله بالورود، ومن الأعلى تتراءى مناظر خلابة للجبال.

تبرز يدان خرسانيتان عملاقتان من بين الأشجار، ممسكتان بجسر ذهبي متلألئ، لا يكاد يخلو من الزوار والسياح الذين يلتقطون صور سيلفي تذكارية لهم في آخر جولة سياحية مدهشة في البلاد.

من الجدير بالذكر أن هذا العمل الهندسي يعتبر بالفعل أحد أكثر المشاريع المعمارية البارزة في العالم.