قوة السماء القاهرة... القوات المظلية الروسية

تحتفل القوات المظلية الروسية، اليوم 2 أغسطس/ آب، بعيد تأسيسها الثامن والثمانين.

سبوتنيك. ويقام الاحتفال بيوم القوات المظلية في حدائق المدن الروسية على قدم وساق: حيث يتم تصوير المظليين مع العائلات والأصدقاء، وحفلات الأغاني في والسباحة التقليدية في نافورات الحدائق