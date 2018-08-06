أفضل المصورين الصحفيين الشباب في مسابقة ستينين لعام 2018

أعلنت المؤسسة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" أسماء الفائزين في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي لعام 2018، ومنها من دولة عربية.

"سبوتنيك" — مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي المحترف — هي مسابقة سنوية يشارك فيها مصورون صحافيون يافعون، تتراوح أعمارهم بين 18 و 33 عاماً.

وهي منصة روسيا الوحيدة التي تهدف إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباههم إلى تحديات التصوير الصحفي في عالمنا اليوم.

لنلقي نظرة على الصور التي صوت لها الجمهور على مواقع الإنترنت — أعمال المصورين الصحفيين الذين شاركوا في المسابقة الدولية للتصوير المحترف لعام 2018، التي نظمتها وكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء الدولية، تحت رعاية لجنة الاتحاد الروسي لليونيسكو، وتحمل اسم "جائزة أندريه ستينين" للتصوير الصحفي المحترف.

للتفاصيل الكاملة: مسابقة "ستينين" تعلن أسماء أفضل المصورين الشباب لعام 2018