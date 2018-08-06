ما هو شعورك أن تكون مضيف طيران

تتمثل المهمة الرئيسية لطاقم الطائرة في بذل قصارى جهده لضمان راحة الركاب، وفي الوقت نفسه التأكد من اتباع قواعد السلامة على متن الطائرة.

في بداية الأمر، كان الطيار الثاني هو المسؤول عن ضمان راحة وسلامة الركاب على متن الطائرة. ومع ذلك، كان هذا يعتبر خطرا من وجهة نظر السلامة.

وفي عام 1928 في ألمانيا، تمت إضافة عضو ثالث إلى طاقم الطائرة، والمعروف باسم مضيفة طيران. بعد ذلك بعامين، جاءت خدمة نقل الركاب في الولايات المتحدة بفكرة توظيف شابات جذابات لاستقبال المسافرين.

في الأيام الأولى، كانت رحلات السفر هذه تقتصر في الغالب على المسافرين من رجال الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، وزن النساء كان أقل وأي كيلوغرام إضافي كان يحدث فرقا كبيرا في الرحلة.

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