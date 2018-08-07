أكثر الحدائق الترفيهية ذهولا في العالم

"سبوتنيك" — في بلدان مختلفة، يمكنك زيارة معالم سياحية شهيرة، وكذلك حدائق ترفيهية ومدن ملاهي.

نحن نقدم لكم مجموعة من المنتزهات الترفيهية المدهشة في كل من: روسيا، وفيتنام، وبريطانيا، والإمارات، والصين، وألمانيا وغيرها.