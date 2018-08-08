العد التنازلي...كوكبنا يتجه نحو الجفاف

بعد 30 عاما من الآن، سيتحول كوكبنا إلى دفيئة مميتة، وستصبح معظم الأراضي غير صالحة للحياة، وبالتالي - غير مأهولة بالسكان.

"سبوتنيك" — أفاد فريق العلماء الدولي بدراسة أثارت اهتمام جميع المشاركين في اتفاقية باريس للمناخ .

حيث اتضح أن انبعاثات الغازات ليست العامل الوحيد وراء الاحتباس الحراري، الذي يؤثر على ما يسمى بارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

إن الزيادة التدريجية في متوسط درجة حرارة الأرض ستؤدي إلى عمليات أخرى لا يمكن وقفها، مثل: ذوبان الجليد في مناطق الصقيع، وانبعاث غاز الميثان من قاع المحيطات، والحد من أحجام الكربون، واختفاء الغابات الاستوائية.

وتؤكد الدراسة: أن ما يمكن أن يمنع وقوع كارثة — هو الانتقال إلى تقنيات صديقة للبيئة فقط.