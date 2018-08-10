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13:57 10 أغسطس/ أب 2018
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    صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • إحدى مشاركين نادي سيارات فولسفاغن القديمة في الناقورة، لبنان 5 أغسطس/ آب 2018
    • زوبعة نارية في قرية وودفيل، بريطانيا في 7 أغسطس/ آب 2018
    • المشاركون في عرض الدراجات الهوائية في موسكو
    • تحضير المناطيد الهوائية للانطلاق فوق سماء العرض الجوي أينما وجدنا - كان النصر! في موتشيشي في منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لكاتدرائية فلاديمير على أراضي المتحف الحكومي التاريخي الأثري خيرسونيس تافريتشيسكي
    • طائرة سو - 34 في عرض جوي أينما وجدنا - كان النصر! في القاعدة الجوية موتشيشي في منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا
    • زوارق تستعد لإجلاء الناس من جزيرة تراواغان، لومبوك، إندونيسيا 6 أغسطس/ آب 2018
    • رياح قوية وأمطار في طوكيو، اليابان 8 أغسطس/ آب 2018
    • خلال الذكرى الـ 73 لإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما، اليابان 2018
    • فتاة تقفز إلى مياه نهر راين، سويسرا 6 أغسطس/ آب 2018
    • رياضيو فريقي إيطاليا ولاتفيا في مباراة بطولة كأس أوروبا للريغبي بين النساء
    • أشخاص يتجمعون حول حفرة سقطت فيها سياراتان وسط شارع في مدينة هاربين، الصين 4 أغسطس/ آب 2018
    • مخيم الزعتري، الأردن
    • معلمون كشميريون يحتجون بشعارات مناهضة للحكومة بينما تفصلهم الشرطة الهندية بالمياه الملونة الأرجوانية خلال احتجاج في سريناجار في 9 أغسطس/ آب 2018
    • مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • حيوانات في بلدة على جزيرة بوتياتين
    • الرياضية الإسرائيلية خلال أدائها في نهائي بطولة أوروبا في السباحة الإيقاعية في غلاسكو، بريطانيا 4 أغسطس/ آب 2018
    • السفبنة الضخمة MSC Splendida في ميناء المحطة البحرية في فلاديفوستوك
    • الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته لمصنع معالجة الأسماك، 5 أغسطس/ آب 2018
    • طائإطفاء الحريق في غابات كاليفورنيا، 5 أغسطس/ آب 2018
    • آثار ناجمة عن حريق هائل في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 أغسطس/ آب 2018
    • الناس يرتدون زي اشعوب الفيكينغ يشاركون في المهرجان السنوي فيكينغ في كاتيرو في شمال غرب إسبانيا 5 أغسطس/ آب 2018
    • طلاء طائرة سوخوي سوبرجت 100 في شركة الخطوط الجوية آيروفلوت في أوليانوفسك
    • لبؤات حديقة لندن للحيوانات، تلعب بالكرة في الماء، قبل يوم من الاحتفال باليوم العالمي للأسد في لندن، 9 أغسطس/ آب 2018.
    • الرياضي الألماني أرتور أبيلي يبكي احتفالا بفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا لألعاب القوى في برلين، ألمانيا 8 أغسطس/ آب 2018
    • نقل موقع أثري Artuklu Hamam، وهو بيت حمام عمره قرون من الزمن يبلغ 1600 طن، على منصة بعجلات، إلى طريق تم تشييده بشكل خاص، في 6 أغسطس/ آب 2018، من مدينة حصن كيفا، وذلك لتفادي التعرض لمياه الفياضانات التي ستنتج عن بناء سد.
    • جندي من قوات الجيش الزيمبابوية أثناء مسابقة الألعاب العسكرية الدولية Excellent Army Intelligence 2018
    • رجل ينظر إلى ملصق إعلاني في طوكيو، اليابان 6 أغسطس/ آب 2018
    • أحد أعضاء الفرقة الغنائية The Hatters في مهرجان ناشيستفيي في منطقة تفير الروسية
    • بركة سباحة في يانشجو، الصين 5 أغسطس/ آب 2018
    © AFP 2018 / Mahmoud Zayyat
    إحدى مشاركات نادي "سيارات فولسفاغن القديمة" في الناقورة، لبنان 5 أغسطس/ آب 2018

    من هروب الأوروبيين من حر الصيف إلى الاحتفال بيوم الأسد في أغسطس/آب - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث الأسبوع.

    إليكم أبرز صور أحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

     

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
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