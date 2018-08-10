صور الأسبوع من "سبوتنيك"

مناطيد الهواء الساخن، التي تنقل السياح، ترتفع في السماء فوق الأماكن الحجرية، التي تتسم بالنعومة في كابادوكيا، وسط تركيا، يوم أمس الثلاثاء 7 أغسطس/ آب 2018.