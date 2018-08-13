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    أجمل لقطات للألعاب العسكرية الدولية "الجيش - 2018"

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    كل الأخبار
    • فريق من سوريا في سباق بياتلون الدبابات - 2018 في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • فريق النساء العسكري من روسيا خلال سباق خبراء الآليات المدرعة في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في أوستروغوجسك في فورونيج الروسية
    • مروحيات مي-28 في سباق أفيادارتس في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في ريازان الروسية
    • جمهور خلال افتتاح مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في الصين، 29 يوليو/ تموز 2018
    • طائرات إيل-76 إم دي في سباق بياتلون الدبابات - 2018 في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • فريق من كازاخستان في سباق بياتلون الدبابات - 2018 في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • جندي روسي بعد سباق البيئة الآمنة في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في ياروسلافل
    • فريق من الصين في سباق بياتلون الدبابات - 2018 في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • عسكريون من الصين في سباق طريق جندي الاستطلاع في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في نوفوسيبيرسك
    • فريق عسكري من الصين في سباق الإنزال البحري في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في الصين
    • سباق القناصة في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في بريتسك، بيلاروسيا
    • سباق البيئة الآمنة في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في ياروسلافل
    • الجمهور في سباق بياتلون الدبابات - 2018 في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • مقاتلات سو-30 إس إم من فريق الاستعراض الجوي الروسي فيتيازي، أثناء مراسم الحفل الختامي من بياتلون الدبابات - 2018 في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في نوفوسيبيرسك
    • فريق القوات العسكرية من كازاخستان في مرحلة من سباق طريق جندي الاستطلاع إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في نوفوسيبيرسك
    • فريق القوات العسكرية من زيمبابوي في سباق خروج فريق الاستطلاع بعد تنفيذ المهمة في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018)
    • فريق من منغوليا في سباق بياتلون الدبابات - 2018 في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • الفريق العسكري الروسي خلال مرحلة الماء المفتوح من مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في مورمانسك الروسية
    • سباق بياتلون الدبابات - 2018 في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • فريق من الصين في سباق الطريق الآمن في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل الصين
    • مشاركون في مرحلة سباق البيئة الآمنة في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل بيسوتشنوي ياروسلافل الروسية
    • فريق سوريا (الثاني من اليسار) خلال بياتلون الدبابات - 2018 في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • فريق قرغيزستان خلال بياتلون الدبابات - 2018 في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • فريق من الصين في سباق بياتلون الدبابات - 2018 في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • امرأة من الجمهور خلال مرحلة طريق قوات الاستطلاع في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • سو-25 في مسابقة أفيدارتس في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في ريازان الروسية
    • فريق من بيلاروسيا خلال مسابقة القناصة في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل بريتسكي في بيلاروسيا
    • فريق فنزويلا خلال مرحلة طريق قوات الاستطلاع في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • قسيس خلال مسابقة الماء المفتوح في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في مورمانسك الروسية
    • فريق من إيران في مرحلة البيئة الآمنة في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل بيسوتشنوي في منطقة ياروسلافل الروسية
    • سو-24 في مسابقة أفيادارتس في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل بيسوتشنوي في منطقة ريازان الروسية
    • فريق الصين بياتلون الدبابات - 2018 في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • دبابة فريق روسيا بياتلون الدبابات - 2018 في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • زوار يلتقطون صور سيلفي على خلفية شعار لمسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل بيسوتشنوي في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • امرأة تجرب بندقية كلاشنيكوف في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في مورمانسك الروسية
    • مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • جندي من فريق أذربيجان خلال مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • جمهور يختبئ تحت جناح طائرة أثناء هطول أمطار غزيرة في مسابقة أفيادارتس في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في منطقة ريازان الروسية 4 أغسطس / آب 2018
    • دبابة فريق قرغيزستان خلال مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • فريق الاستعراض الجوي سو-30 في مسابقة أفيادارتس في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في منطقة ريازان 4 أغسطس/ آب 2018
    • الفريق العسكري من كازاخستان في نهائي مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • الجمهور خلال سباق بياتلون الدبابات - 2018 في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • الفريق العسكري الروسي خلال مرحلة طريق قوات الاستطلاع في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في نوفوسيبيرسك الروسية
    • مرحلة الماء المفتوح خلال مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في مورمانسك الروسية
    • الفريق العسكري الروسي يفوز بكأس الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مراسم الحفل الختامي للألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    • ألعاب نارية خلال مراسم الحفل الختامي للألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو
    © Sputnik . Evgeniy Odinokov
    فريق من سوريا في سباق "بياتلون الدبابات - 2018" في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية "أرميا -2018 " (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو

    أفاد المكتب الإعلامي للألعاب العسكرية الدولية يوم السبت الماضي، أنه تم تسجيل أكثر من عشرة أرقام قياسية خلال مسابقة الألعاب العسكرية الدولية "الجيش - 2018".

    "سبوتنيك" — كما لوحظ ، في مسابقة "بياثلون الدبابات — 2018" خلال "السباق الفردي"، قام طاقم دبابة "تي-72 بي3" الروسي بتسجيل سرعة قياسية — 77 كيلومتر في الساعة. وفي مسابقة "هجوم سوفوروف"، سجّل رقم قياسي آخر للسرعة — حيث فاز الطاقم الثاني من الصين بالمركز الأول في "السباق الفردي" بنتيجة ما يقرب من 16 دقيقة و 5 ثانية، مما أدى إلى تحسين نتيجته العام الماضي بمقدار 30 ثانية.

    وذكر أيضا أن الفريق الروسي لم يسجل نقطة جزاء واحدة خلال مسابقة "النموذج الهندسي" لأول مرة منذ إقامة الألعاب، واجتاز 12 عقبة دون مشكلة.

    وهذا يعني، كما ذكر في المؤتمر الصحفي، أنه "التدريبات القتالية كانت على درجة أعلى بـ 2.5  مرة من المعتاد".

    وبالإضافة إلى ذلك، سجل فريق إيران في سباق "العمق" أكبر عدد من النقاط — 1000 نقطة — خلال اجتياز عقبات في الماء، وعمليات الانقاذ على الماء، وتقديم أول مساعدات طبية إلى غريق.

    ويضاف إلى ذلك، أن فريق أوزبكستان في سباق "المتميزون في التدريب العسكري"، ضمن مجموعة الاستطلاع، استوفى المعيار الزمني في ارتداء قناع الغاز لمدة 3.3 ثانية — وهو ما يغطي المعيار الحالي بمرتين.

    إقرأ أيضا: حوار خاص مع ممثل وزارة الدفاع السورية، عضو في لجنة التحكيم "بياتلون الدبابات"، اللواء علي راشد

     

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