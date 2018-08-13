أجمل لقطات للألعاب العسكرية الدولية "الجيش - 2018"

أفاد المكتب الإعلامي للألعاب العسكرية الدولية يوم السبت الماضي، أنه تم تسجيل أكثر من عشرة أرقام قياسية خلال مسابقة الألعاب العسكرية الدولية "الجيش - 2018".

"سبوتنيك" — كما لوحظ ، في مسابقة "بياثلون الدبابات — 2018" خلال "السباق الفردي"، قام طاقم دبابة "تي-72 بي3" الروسي بتسجيل سرعة قياسية — 77 كيلومتر في الساعة. وفي مسابقة "هجوم سوفوروف"، سجّل رقم قياسي آخر للسرعة — حيث فاز الطاقم الثاني من الصين بالمركز الأول في "السباق الفردي" بنتيجة ما يقرب من 16 دقيقة و 5 ثانية، مما أدى إلى تحسين نتيجته العام الماضي بمقدار 30 ثانية.

وذكر أيضا أن الفريق الروسي لم يسجل نقطة جزاء واحدة خلال مسابقة "النموذج الهندسي" لأول مرة منذ إقامة الألعاب، واجتاز 12 عقبة دون مشكلة.

وهذا يعني، كما ذكر في المؤتمر الصحفي، أنه "التدريبات القتالية كانت على درجة أعلى بـ 2.5 مرة من المعتاد".

وبالإضافة إلى ذلك، سجل فريق إيران في سباق "العمق" أكبر عدد من النقاط — 1000 نقطة — خلال اجتياز عقبات في الماء، وعمليات الانقاذ على الماء، وتقديم أول مساعدات طبية إلى غريق.

ويضاف إلى ذلك، أن فريق أوزبكستان في سباق "المتميزون في التدريب العسكري"، ضمن مجموعة الاستطلاع، استوفى المعيار الزمني في ارتداء قناع الغاز لمدة 3.3 ثانية — وهو ما يغطي المعيار الحالي بمرتين.

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