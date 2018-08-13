الفضاء يمطر بغزارة...صور مذهلة لمطر النيازك حول العالم

أفضل التواريخ لمشاهدة مطر النيازك التي تدخل الغلاف الجوي للأرض كانت ما بين السبت 11 - 13 أغسطس/ آب، ولكن لا يزال لديك فرصة لمشاهدته.

"سبوتنيك" — جاء اسم "بيرسيد" (مطر النيازك:Perseid) من كوكبة نجم يدعى "بيرسيوس" (Perseus)، التي من خلالها تأتي هذه "النجوم المتساقطة".

على الرغم من أن هذه الظاهرة تسمى "تساقط النجوم"، إلا أنها في الواقع نتيجة مرور كوكب الأرض عبر سحابة من جزيئات الغبار التي خلفها المذنب "سويفت توتل" (Swift-Tuttle). فتحترق في الغلاف الجوي قبل وصولها إلى الأرض.

إن "مطر النيازك" حدث سنوي. ومع ذلك، الحدث مميز هذا العام على وجه الخصوص، لأنه وفقا لتوقعات منظمة مراقبة النيازك الدولية، سوف يمر بالكوكب 100 نيزك في الساعة الواحدة على الأقل.

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