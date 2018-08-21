ليس فقط البنادق... "كلاشنيكوف" يعرض منتوجاته المتطورة الجديدة

افتتح اليوم الثلاثاء منتدى "آرميا-2018"، وعرض في مساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة.

"سبوتنيك" — ويعرض في المعرض المفتوح بمساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة. وهنا يمكن رؤية كل ترسانة القوات المسلحة الروسية تقريبا في مكان واحد.

إقرأ المزيد حول المنتدى هنا: "الجيش 2018".