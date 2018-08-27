تسجيل
15:33 27 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    صور

    أجمل لقطات منتدى "آرميا - 2018"

    انسخ الرابط
    0 20

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • مقاتلات الجيل الرابع 6 xJ-10 متعددة الأغراض التابعة لفرقة الاستعراض الجوي الأول من أغسطس الصينية بعد عرض جوي في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • طيار لمقاتلة الجيل الرابع 6xJ-10 متعددة الأغراض التابعة لفرقة الاستعراض الجوي الأول من أغسطس الصينية بعد عرض جوي في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • الزوار في معرض المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • بدلة/ بزة جندي المستقبل (أرميا روسيي - زافتا/ الجيش الروسي - غدا) في معرض المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • زائرة في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في فلاديفوستوك
    • زائرة تتفقد جهاز برمجة لإدارة نموذج افتراضي تفاعلي للروبوت الفضائي في معرض المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • بدلة الغطاسية إس في أو-5 في معرض المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في فلاديفوستوك
    • زوار معرض المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في فلاديفوستوك
    • دبابة خفيفة برمائية من طراز سبروت –إس دي في معرض المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • بدلة/ بزة جندي المستقبل (أرميا روسيي - زافتا/ الجيش الروسي - غدا) في معرض المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • مدفع ذاتي الحركة جديد من فئة مالكا في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • مقاتلة 6xJ-10 متعدد الأغراض من الجيل الرابع لفرقة الاستعراض الجوي الصيني الأول من أغسطس في حفل ختام المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • منظومة بانتسير-إس1 للدفاع الجوي في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • الأطفال الزوار في معرض المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • السيارة أورال - 532301 في معرض المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • دبابة أرماتا (تي -15) في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • عسكريون خلال البروفة قبل بدء مراسم افتتاح المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في منطقة كاداموفسكايا في روستوفسكايا أوبلست
    • فرقة الاستعراض الجوي ستريجي (ميغ-29) أثناء المنتدى الدولي الرابع أرميا - 2018 (الجيش 2018)
    • معرض لمصنع الطيران والسكك الحديدية للأطفال في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • مروحية كا-29 أثناء المنتدى الدولي الرابع أرميا - 2018 (الجيش 2018)
    • شركة كلاشنيكوف تقدم سيارة كهربائية جديدة إس في-1
    • عسكري في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • مروحية مي-28أن (صياد الليل) أثناء المنتدى الدولي الرابع أرميا - 2018 (الجيش 2018)
    • أعضاء يون أرمي (جيش الشباب) يتفقدون المنظومة الصاروخية بي-120 (مالاخيت) على سفينة آيسبرغ في سيفيرومورسك
    • فرقة الاستعراض الجوي ستريجي (ميغ-29) أثناء المنتدى الدولي الرابع أرميا - 2018 (الجيش 2018)
    • الجنود خلال العرض الديناميكي للأسلحة الحديثة والمستقبلية في إطار المنتدى التقني العسكري الدولي الرابع أرميا - 2018 (الجيش -2018) في كوبينكا
    • فرقة الاستعراض الجوي ستريجي (ميغ-29) أثناء المنتدى الدولي الرابع أرميا - 2018 (الجيش 2018)
    • حفارة (30 طن) لحفر الخنادق، الذي تم ضبطه من مسلحين في سوريا، معروض في معرض الأسلحة في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • زوار يتفقدون بندقية ذاتية الشحن كارابين SR1 بمعرض كلاشنيكوف في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • مقاتلة سو-30إس إم التابعة لفرقة الاستعراض الجوي روسي فيتيازي ( الفرسان الروس) في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • جناج وكالة روسيا سيغودنيا وسبوتنيك للأنباء والإذاعة الدولية في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • شركة كلاشنيكوف تقدم دراجة نارية إج بولسار الإلكترونية في معرض المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • دبابات تي-90 ومدافع ذاتية الحركة من طراز مستا — إس في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • مقاتلات سو-30إي متعددة الأغراض التابعة لفرقة الاستعراض الجوي روسكي فيتازي (الفرسان الروس) خلال عرض جوي في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    • شركة كلاشينكوف تعرض الرجل الآلي إيغوريوك في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في ألابينو
    © Sputnik . Aleksander Vilf
    مقاتلات الجيل الرابع "6 xJ-10" متعددة الأغراض التابعة لفرقة الاستعراض الجوي "الأول من أغسطس" الصينية بعد عرض جوي في المنتدى التقني العسكري الدولي "آرميا - 2018" (الجيش - 2018) في كوبينكا

    استمر المنتدى التقني العسكري الدولي الرابع "آرميا-2018" (الجيش-2018) في الفترة من 21 حتى 26 آب/ أغسطس، في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، والذي أصبح أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.

    إقرأ كافة التفاصيل حول عقود تم توقيعها مع الدول الأجنبية والعربية  في المنتدى هنا: "الجيش 2018".

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش - 2018, روسيا الاتحادية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع

    الأفضل هذا الشهر

    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك