المتسابقة السعودية...الجميلة التي تسابق رياح التغييرات بالمملكة

"سبوتنيك" — وفي المملكة الصحراوية المحافظة، حيث رُفع الحظر الوحيد في العالم: قيادة السيارات في يونيو/ حزيران الماضي، والآن يستعرضن مهارتهن كجزء من حملة تحريرية يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
السعودية رنا الميموني، البالغة من العمر 30 عاما، هاوية سباقات السيارات. تقف أمام الكاميرات مع خوذتها في ساحة ديراب للاستعراض الحر لسباق السيارات، في جنوب ضواحي العاصمة الرياض.
"سبوتنيك" — وفي المملكة الصحراوية المحافظة، حيث رُفع الحظر الوحيد في العالم: قيادة السيارات في يونيو/ حزيران الماضي، والآن يستعرضن مهارتهن كجزء من حملة تحريرية يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
استمر المنتدى التقني العسكري الدولي الرابع "آرميا-2018" (الجيش-2018) في الفترة من 21 حتى 26 آب/ أغسطس، في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، والذي أصبح أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.
من قبلة ثعبان لساحره الهندي، والمهرجانات الصيفية الأخيرة في أنحاء البلاد إلى رقصة بوتين في النمسا - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك".
أدرجت مجلة "التايم" الأمريكية حديقة "زارياديه"، التي تقع وسط العاصمة موسكو، على قائمة الأماكن الأكثر جمالا لعام 2018.
أقيم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم أمس الأربعاء، نهائي بطولة العالم لرقص التانغو.
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