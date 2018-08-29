غنائم الحرب... روسيا تعرض أسلحة الإرهابيين

كان المعرض الذي يعرض الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم حجزها من الجماعات المسلحة في سوريا واحداً من أكثر أجنحة المعرض التي جذبت الزوار إليها في المنتدى الرابع للمنتدى الفني العسكري الدولي "أرميا - 2018"، وفقاً للمكتب الصحفي للمنتدى.

سبوتنيك— المعروضات التي قدمت لزوار معرض منتدى "أرميا — 2018" (الجيش — 2018) تعددت ما بين سيارات مدنية تحولت إلى عربات مدرعة مرتجلة أو منصات لأسلحة ثقيلة متنقلة، إلى ذخائر وأسلحة صغيرة، وحتى دبابة قتال فعلية من زمن الحرب العالمية الثانية.