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    غنائم الحرب... روسيا تعرض أسلحة الإرهابيين

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    • سيارة مصفحة لاند كروزر في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • دبابة سنتوريون البريطانية في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • سيارة في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • طائرة بدون طيار (من صنع المسلحين) في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • لغم مصنوع من أنبوبة غاز في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • سيارة بيك آب لتثبيت الأسلحة، في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • سيارة هامر الأمريكية، في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • بنادق المسلحين، في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • بنادق المسلحين، في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • An interior of a burned APC shown at the exhibition of weapons taken from Syrian militants as part of the 4th International Military Technicسيارة محروقة من الداخل في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكاal Forum, Army 2018 , in Kubinka
    • آلة لبناء الأنفاق تحت الأرض في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • لغم محلي الصنع في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • سيارة تويوتا لاند كروزر مدرعة في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • حفارة (30 طن) لحفر الخنادق، معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • سيارة إرهابي انتحاري في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    • سيارة نقل مدرعة (ISUZU ELF) في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع أرمي 2018 (الجيش 2018) في كوبينكا
    © Sputnik . Andrey Stanavov
    سيارة مصفحة "لاند كروزر" في معرض الأسلحة التي تم حجزها من المسلحين في سوريا، كجزء من المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع "أرمي 2018" (الجيش 2018) في كوبينكا

    كان المعرض الذي يعرض الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم حجزها من الجماعات المسلحة في سوريا واحداً من أكثر أجنحة المعرض التي جذبت الزوار إليها في المنتدى الرابع للمنتدى الفني العسكري الدولي "أرميا - 2018"، وفقاً للمكتب الصحفي للمنتدى.

    سبوتنيك— المعروضات التي قدمت لزوار معرض منتدى "أرميا — 2018" (الجيش — 2018) تعددت ما بين سيارات مدنية تحولت إلى عربات مدرعة مرتجلة أو منصات لأسلحة ثقيلة متنقلة، إلى ذخائر وأسلحة صغيرة، وحتى دبابة قتال فعلية من زمن الحرب العالمية الثانية.

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش - 2018, كوبينكا, موسكو, روسيا
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      أجمل لقطات منتدى "آرميا - 2018"

      استمر المنتدى التقني العسكري الدولي الرابع "آرميا-2018" (الجيش-2018) في الفترة من 21 حتى 26 آب/ أغسطس، في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، والذي أصبح أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.

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