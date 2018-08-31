الجميلات والسيارات الفاخرة في معرض موسكو للسيارات 2018

كان المعرض الذي يعرض الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم حجزها من الجماعات المسلحة في سوريا واحداً من أكثر أجنحة المعرض التي جذبت الزوار إليها في المنتدى الرابع للمنتدى الفني العسكري الدولي "أرميا - 2018"، وفقاً للمكتب الصحفي للمنتدى.