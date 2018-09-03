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12:26 03 سبتمبر/ أيلول 2018
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    أكثر المدارس عجبا في العالم

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    • مدرسة سانتا - كلوز في ميشيغان، الولايات المتحدة
    • مدرسة ماكوكو العائمة في نيجيريا
    • مدرسة ثينك غلوبال الثانوية المستقلة في أثينا، اليونان
    • مدرسة أورستاد الثانوية في كوبنهاغن، الدنمارك
    • مدرسة غلادياتور (المصارعين الرومان) في روما، إيطاليا
    • المدرسة الخضراء في في إندونيسيا
    • مدرسة ابتدائية أبو في أرتيسيا، نيو-ميكسيكو، الولايات المتحدة
    • مدرسة جونغ دونغ التي تأخذ شكل كهف في محافظة غويتشو، الصين
    • مدرسة ستيف جوبس في مدينة سنيك، هولندا
    • مدرسة الثانوية رقم 5 أوبيكنوفينوي تشيودو (معجزة عادية) في مدينة يوشكار-أولا في جمهورية ماري-إل الروسية
    • أطفال (محرومون) هنديون يحضرون دروس مجانية في نيودلهي، الهند
    • مدرسة عائمة في بنغلادش
    • مدرسة باسم مارسيل سامبا في مدينة سيتوفيل لورين، فرنسا
    مدرسة سانتا - كلوز في ميشيغان، الولايات المتحدة

    مع بداية عام دراسي جديد، نقدّم لكم مجموعة من المدارس غير العادية في بلدان مختلفة.

    "سبوتنيك" — نقدمها لكم في ألبوم الصور هذا، من روسيا، والصين، وفرنسا، والهند، والولايات المتحدة.

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    أخبار روسيا اليوم, فرنسا, الصين, الهند, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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