"آبل" تطرح ثلاثة موديلات جديدة لهاتفها الذكي "آيفون"

"سبوتنيك"-عرضت شركة "آبل" في بث مباشر على منصة التواصل الاجتماعي " تويتر"، يوم أمس الأربعاء، عددا من منتجاتها الجديدة.
كشفت شركة "آبل" عملاق التكنولوجيا عن أحدث هواتف آيفون الخاصة وهي "iPhone Xs وXs Max" خلال مؤتمر في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.
"سبوتنيك"-عرضت شركة "آبل" في بث مباشر على منصة التواصل الاجتماعي " تويتر"، يوم أمس الأربعاء، عددا من منتجاتها الجديدة.
انطلق مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 75 في مدينة البندقية الإيطالية، والذي يستمر من 28 أغسطس/ آب إلى 8 سبتمبر/ أيلول 2018.
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