"آبل" تطرح ثلاثة موديلات جديدة لهاتفها الذكي "آيفون"

كشفت شركة "آبل" عملاق التكنولوجيا عن أحدث هواتف آيفون الخاصة وهي "iPhone Xs وXs Max" خلال مؤتمر في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

"سبوتنيك"-عرضت شركة "آبل" في بث مباشر على منصة التواصل الاجتماعي " تويتر"، يوم أمس الأربعاء، عددا من منتجاتها الجديدة.