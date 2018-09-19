العين الزرقاء السحرية لسيبيريا... بانوراما المواسم في بايكال

ناطحات السحاب، أو المعروفة بالعامية بين الشعب الروسي باسم "مرتفعات ستالين" - هي مجموعة من سبعة مبان في موسكو، مصممة على الطراز الستاليني، التي تعتبر رمزا لإنجازات الفن المعماري السوفيتي في منتصف القرن العشرين.