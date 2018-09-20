حوريات البحر الأحمر...نادي الغوص النسائي السعودي

لعقود من الزمان، كان زوار السعودية - إلى حد كبير - إما حجاج متوجهون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو مسافرون من رجال الأعمال المتوجهين إلى العاصمة الرياض أو غيرها من المدن الكبرى مثل جدة والدمام. ولكن الزمن يتغير وتتغير معه مناطق الزيارة والسياحة؛ ومنطقة البحر الأحمر ليست استثناء.

"سبوتنيك" — وكان وزير السياحة السعودي صلاح الطالبي، قد أفاد سابقا أن البلاد لا تستهدف السياحة الجماعية؛ بل مجموعات تهتم بالطبيعة، والسباحة، والسير لمسافات طويلة، والمواقع الثقافية والأثرية.

وقد حدد صندوق الثروة السعودي، الذي يشرف عليه ولي العهد السعودي، خط ساحل يمتد لمسافة 200 كلم من ساحل البحر الأحمر، حيث يعتزم تحويله إلى وجهة سفر عالمية فخمة تضم مناطق جذب للغوص ومحمية طبيعية. ووفقا للصندوق، فإن المنطقة ستكون مقصدًا شبه مستقل "تحكمه قوانين على قدم المساواة مع المعايير الدولية"، مما يشير إلى أن النقاب والعباءات لن تكون مطلوبة للنساء.

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ويجدر الذكر أن للنساء موجود في السعودية منذ عقود؛ ولكن نظرة المجتمع لم تتقبل وجوده؛ فأنا قد تدربت على يد مدربة سعودية، وحاليا مع اختلاف نظرة المجتمع ودعم هيئة الرياضة متمثلة في الأميرة ريما بنت بندر؛ أرى أن للمرأة السعودية مكانا في جميع الرياضات وفي جميع المسابقات.

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وإليكم صور من نادي الغوص النسائي في مدينة الظهران.