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    من سعوديات في عمق البحر الأحمر إلى بوتين يطلق النار من بندقية قنص حديثة... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    © Sputnik . Evgenia Novozhenina
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    من سعوديات تحت مياه البحر الأحمر، ومهرجانات وفياضانات وأعاصير في مختلف مناطق العالم، إلى بوتين يطلق النار من بندقية قنص حديثة - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك".

    إليكم أبرز صور أحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

     

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    أخبار روسيا اليوم, روسيا
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