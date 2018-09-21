من سعوديات في عمق البحر الأحمر إلى بوتين يطلق النار من بندقية قنص حديثة... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أبرز صور أحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".
من سعوديات تحت مياه البحر الأحمر، ومهرجانات وفياضانات وأعاصير في مختلف مناطق العالم، إلى بوتين يطلق النار من بندقية قنص حديثة - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك".
إليكم أبرز صور أحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".
لعقود من الزمان، كان زوار السعودية - إلى حد كبير - إما حجاج متوجهون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو مسافرون من رجال الأعمال المتوجهين إلى العاصمة الرياض أو غيرها من المدن الكبرى مثل جدة والدمام. ولكن الزمن يتغير وتتغير معه مناطق الزيارة والسياحة؛ ومنطقة البحر الأحمر ليست استثناء.
تسمى بحيرة بايكال "العين الزرقاء لسيبيريا" و"البحر المقدس" و"الماسة الكوكب" لكونها بحيرة مميزة وأكبر بحيرة لمياه عذبة من حيث الحجم في العالم. إنها ليست نظيفة وشفافة فحسب، بل تحتوي أيضاً على القليل جداً من المعادن والأملاح التي يتم تقطير مياهها فعلياً.
تعتبر النساء الروسيات من بين أجمل النساء للسير على منصات عرض الأزياء لأشهر المصممين في جميع أنحاء العالم، باعتبار تلك السيدات الناجحات نماذجا يحتذى بها.
ناطحات السحاب، أو المعروفة بالعامية بين الشعب الروسي باسم "مرتفعات ستالين" - هي مجموعة من سبعة مبان في موسكو، مصممة على الطراز الستاليني، التي تعتبر رمزا لإنجازات الفن المعماري السوفيتي في منتصف القرن العشرين.
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