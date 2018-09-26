الخمري والذهبي والليلكي...كيف تتلون مناطق روسيا في الخريف

"سبوتنيك" — نقدم لكم صورا خريفية جميلة من منطقة بيرم الروسية.
لا يتوقف فصل الخريف عن إبهار عشاقه كل عام، وإلهام الشعراء والكتاب والفنانين والمصورين.
"سبوتنيك" — نقدم لكم صورا خريفية جميلة من منطقة بيرم الروسية.
جرى، يوم أمس الاثنين، حفل الجوائز السنوي الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاختيار أفضل اللاعبين في كرة القدم على مدار عام كامل.
تأسست "كلية الرباط" للقانون والعلوم الشرطية من قبل حركة "حماس" في عام 2006.
أذهلت صاحبة الـ22 عاما، الكورية الجنوبية، تاين يون، الكثير من المتابعين لها ولأعمالها مما تقدمه من أعمال فنية، مستخدمة وجهها ويديها بشكل غاية في الإتقان.
يوجد، اليوم، العديد من المكتبات في العالم، والتي يمكن أن تزود الناس بشيء لا يمكن الحصول عليه حتى في العصر الرقمي الذي نعيشه. بعض المكتبات أصبحت ليس مجرد معابد للمعرفة، ولكن أيضا أماكن قديمة رائعة تقدم للقراء لمحة عن التاريخ العريق الذي شهدته البلاد.
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