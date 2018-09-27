يوم البحر العالمي... فأي البحار بحرك

يصادف اليوم، 27 سبتمبر/ أيلول، يوم البحر العالمي.

"سبوتنيك" — تشمل قائمة المناطق المطلة على البحر والمحببة لدى السياح، مناطق تقع في الإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، وفيتنام، وإيطاليا، وغيرها.