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15:13 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    أفضل صور "سبوتنيك" في سبتمبر 2018

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    • رياضيات فريق الجمباز الإيقاعي الإيطالي خلال حفل بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في مدينة صوفيا، بلغاريا
    • مناورات فوستوك 2018 (الشرق 2018)
    • الرئيس فلاديمير بوتين يراقب المناورات العسكرية للقوات المسلحة الروسية ، المنغولية والصينية فوستوك 2018 من موقع القيادة في تسوغول، 13 سبتمبر/ أيلول 2018
    • فتاة تقف أمام سيارة Aurus Senat في المعرض الدولي للسيارات لعام 2018
    • زوار وسياح على الجسر الطائر (بورياشيي موست) في حديقة زارياديه وسط مدينة موسكو، وعلى خلفيته: أبراج الكرملين ومبنى وزارة الخارجية الروسية
    • زوار في مهرجان أكتوبر فيست في ميونخ، ألمانيا 22 سبتمبر/ أيلول 2018
    • تلاميذ قبل بدء الدرس، بمدرسة رقم 4 في دونيستك
    • مشاركو الاحتجاجات أمام البرلمان الأوكراني رادا في كييف، مطالبين بإصلاح النظام الانتخابي وضد الأوليغارشية في السلطة
    • إحدى المشاركات في العرض الخريفي لركوب الدراجات الهوائية في موسكو
    • مواطنون وسياح في حديقة زارياديه بموسكو
    • الروسية دينا أفيرينا خلال أدائها الفني في البرنامج الفردي في إطار بطولة كأس العالم في الجمباز الإيقاعي 2018 في مدينة صوفيا، بلغاريا
    • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الـ 73
    • مشاركو احتجاجات أمام مبنى البرلمان الأوكراني رادا في مدينة كييف
    • فتاة تركب خيلا في مهرجان الشعوب الرحل في دورته الثالثة في قرغيزستان
    • ثقافة شعب زولو في مدينة بريتوريا، جنوب أفريقيا
    • حجاج يصلون يمدينة أومان خلال الاحتفال بالسنة اليهودية الجديدة (روش خا-شانا)
    • طالبات الكلية العليا للطيران العسكري (باسم البطل السوفيتي أ. ك. سيروف) خلال مراسم التخرج
    • مشاركة فعالية لأنصار استقلال كتالونيا في برشلونة، 11 سبتمبر/ أيلول 2018
    • مضيفات طيران يشاركن في مراسم تسليم طائرات سوخوي سوبرجيت 100 في مطار شيريميتيفو في موسكو
    • الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني يطهوان الفطائر المحلاة في إطار منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك
    • ألعاب نارية فوق الساحة الحمرائ بمناسبة الحفل الختامي للمهرجان الدولي سباسكايا باشنيا للموسيقى العسكرية في موسكو
    • عارضة أزياء ماديسين ريان أثناء حفل العرض الأولي لفيلم سوسبيريا (Suspiria) في إطار الحفل الـ 75 لمهرجام البندقية السينمائي
    • تلاميذ يحملون الأزهار ويتجهون إلى المدرسة، أول يوم دراسة، منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
    • مشاركو عرض تاريخي لمحاكاة أحداث معركة بورودينو (بين روسيا وفرنسا في 1812)
    • مواطنون خلال استجمام في حديقة موزيون في موسكو
    • حقل بجوار طريق بجمهورية خاكاسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال المنتدى الروسي-الأذربيجاني الدولي في دورته التاسعة في مدينة باكو، أذربيجان
    • البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، خلال مراسم تسليم رفاة القديس اسبيريدون العجائبي أسقف تريميثوس، التي سلمت من اليونان إلى روسيا، في كتدرائية المسيح المخلص بموسكو
    • صغير الوشق الأوروبي الآسيوي في حديقة حيوانات موسكو
    • اللاعبة الروسية أرينا بيستروفا في المباراة النهائية ببطولة كأس أوروبا لكرة الريغبي بين روسيا و فرنسا
    • مهرجان المناطيد المياه المعدنية القوقازية - جوهرة روسيا في ستافروبل الروسية
    • فتيات من أمام جناح كامتشاتكا على ساحة منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك
    • عارضة أزياء مادالينا غينيا في الحفل الـ 75 لمهرجان البندقية السينمائي
    • أعضاء فرقة Blue Man Group في موسكو
    • عارضات أزياء يستعدن للخروج إلى المنصة، في إطار عرض أزياء أسبوع الموضة في موسكو-سيتي في موسكو
    • الرئيس فلاديمير بوتين يطلق النار من بندقية كلاشنيكوفالمتطورة الحديثة - بندقية تشوكافين (إس في تشي - 308)، 19 سبتمبر/ أيلول 2018
    © Sputnik . Vladimir Pesnya
    رياضيات فريق الجمباز الإيقاعي الإيطالي خلال حفل بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في مدينة صوفيا، بلغاريا

    يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف أنحاء العالم.

    نعرض لكم صور مراسلي وكالتنا "سبوتنيك" في شهر سبتمبر/ أيلول لعام 2018.

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