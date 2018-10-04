تصاميم خيالية...معرض باريس الدولي للسيارت

يعد معرض باريس الدولي للسيارات (أو مونديال دو لوتوموبيل) أول معرض للسيارات في التاريخ، الذي أسسه أحد صناع السيارات الفرنسيين الأوائل - جول-ألبيرت دو ديون. وأقيم أول معرض وسط العاصمة الفرنسية في عام 1898.

"سبوتنيك" — ووفقاً لتقاليد المعرض، يتم تنظيم معرض باريس للسيارات مرة كل عامين، في النصف الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

هذا واحد من أهم معارض السيارات في العالم، حيث تعرض أحدث نماذج وتصاميم جديدة للسيارات من الشركات المصنعة من جميع أنحاء العالم بانتظام.

فهنا ظهرت ثورة السيارات الحديثة لشركات مثل "سيتروين سي في 2" (Citroen CV2) و"فولكس فاغن غولف" (Volkswagen Golf) و"بورش 911 " (Porsche 911) و"باركودا" (Baracuda).

ووفقا للتقاليد أيضا، يتم عرض أحدث الموديلات من المصنعين الفرنسيين مثل: "رينو" و"بيجوت" و "سيتروين".

ويستمر المعرض إلى 14 من الشهر الجاري في معرض "باريس إكسبو دو فيرسال".

وإليكم صور أولية لأحدث نماذج وتصاميم متطورة لشركات السيارات العالمية من مختلف دول العالم.