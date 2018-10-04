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13:37 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    تصاميم خيالية...معرض باريس الدولي للسيارت

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    • عرض نسخة لسيارة شركة ليغو (LEGO ) موديل ( Bugatti Chiron) الجديدة معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • عرض سيارة مرسيدس-بينز موديل (Vision EQ Silver Arrow) الجديدة معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • عرض سيارة بيجو 508 جي تي (PEUGEOT 508 GT) الجديدة معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • عرض موديل سيارة تيلسا موديل إكس (TESLA Model X) الجديدة معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • عرض موديل سيارة فين فاست لوكس أ2.0 (VinFast Lux A2.0) الجديدة معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • عرض موديل سيارة بي إم دبل يو 3 (BMW 3) الجديدة معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • سيارة موديل هوندا ا-إم إم دي انتيليجنت مولتي-مود درايف (Honda I-MMD intelligent Multi-Mode Drive) في معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • سيارة موديل أودي ي-ترون بي بي 18 كواترو (Audi E-Tron PB18 Quattro) في معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • سيارة موديل هيونداي لو فيل روج (Hyundai Le Fil Rouge) في معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • سيارة موديل رينو كادجار (RENAULT KADJAR) في معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • سيارة موديل بي إم يو 7 (BMW 7) في معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • سيارة موديل بورش 718 بوكستر جي تي إس (Porsche 718 Boxster GTS) في معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • سيارة موديل بوغاتي ديفو (Bugatti Divo) في معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • سيارة موديل أودي سبورت (Audi Sport) في معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • عرض موديل سيارة رينو إز-أولتيمو (RENAULT EZ-Ultimo) الجديدة معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس
    • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجلس مع المدير التنفيذي لشركة رينو الفرنسية كارلوس غوسن (وسط الصورة)، ويستمع إلى مدير شركة تصنيع سيارات رينو ليوك شاتيل (يمين الصورة) في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • عرض موديل سيارة بورش معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس
    © Sputnik . Irina Kalashnikova
    عرض نسخة لسيارة شركة "ليغو" (LEGO ) موديل ( Bugatti Chiron) الجديدة معرض السيارات الدولي "مونديال دو لوتوموبيل" في باريس، أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    يعد معرض باريس الدولي للسيارات (أو مونديال دو لوتوموبيل) أول معرض للسيارات في التاريخ، الذي أسسه أحد صناع السيارات الفرنسيين الأوائل - جول-ألبيرت دو ديون. وأقيم أول معرض وسط العاصمة الفرنسية في عام 1898.

    "سبوتنيك" — ووفقاً لتقاليد المعرض، يتم تنظيم معرض باريس للسيارات مرة كل عامين، في النصف الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

    هذا واحد من أهم معارض السيارات في العالم، حيث تعرض أحدث نماذج وتصاميم جديدة للسيارات من الشركات المصنعة من جميع أنحاء العالم بانتظام.

    فهنا ظهرت ثورة السيارات الحديثة لشركات مثل "سيتروين سي في 2" (Citroen CV2)  و"فولكس فاغن غولف" (Volkswagen Golf) و"بورش 911 " (Porsche 911)  و"باركودا" (Baracuda).

    ووفقا للتقاليد أيضا، يتم عرض أحدث الموديلات من المصنعين الفرنسيين مثل: "رينو" و"بيجوت" و "سيتروين".

    ويستمر المعرض إلى 14 من الشهر الجاري في معرض "باريس إكسبو دو فيرسال".

    وإليكم صور أولية لأحدث نماذج وتصاميم متطورة لشركات السيارات العالمية من مختلف دول العالم.

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