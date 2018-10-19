من بوتين برفقة السيسي في سيارته إلى تحول موسكو لمنصة عرض الأزياء الشرقية في إطار "أسبوع الموضة" - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

من الرئيس فلاديمير بوتين برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جولة بسيارته الجديدة، وتحول موسكو لمنصة عرض الأزياء الشرقية في إطار "أسبوع الموضة" إلى أكتوبر غير معهود في موسكو - إليكم صور أسبوع حافل من "سبوتنيك".