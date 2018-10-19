من بوتين برفقة السيسي في سيارته إلى تحول موسكو لمنصة عرض الأزياء الشرقية في إطار "أسبوع الموضة" - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

إليكم أبرز صور أحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".
من الرئيس فلاديمير بوتين برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جولة بسيارته الجديدة، وتحول موسكو لمنصة عرض الأزياء الشرقية في إطار "أسبوع الموضة" إلى أكتوبر غير معهود في موسكو - إليكم صور أسبوع حافل من "سبوتنيك".
إليكم أبرز صور أحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".
يتنبأ علماء من جامعة "كيل" الألمانية باختفاء حوالي 50 موقعًا تاريخيًا مشهورًا في منطقة البحر المتوسط، حيث ستغمرها الفياضانات في القرن القادم.
في الوقت الذي يقوم فيه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم بإغراق صفحاتهم الخاصة بصور شخصية مميزة، تارة يتزينون بتيجان من أوراق الشجر الخريفية، وتارة أخرى يلتقطون صور سيلفي على خلفيات مناظر جميلة للأشجار الخريفية الحمراء والصفراء...
أعلنت شركة "نيكون إنكوبوريشين" (Nikon Instruments Inc.) عن أسماء الفائزين في مسابقة "نيكون الصغيرة العالمية للتصوير الضوئي" السنوي الرابعة والأربعين.
يُعد خط السكة الحديدية "بايكال-آمور" الرئيسي من بين أكثر ثلاث طرق مدهشة في العالم وفقًا لموقع" لونلي بلاني" (Lonely Planet).
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