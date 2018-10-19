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19:37 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    من بوتين برفقة السيسي في سيارته إلى تحول موسكو لمنصة عرض الأزياء الشرقية في إطار "أسبوع الموضة" - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    © Sputnik . Grigory Sysoev
    عارضة أزياء يقدمن مجموعة تصاميم "" من قبل المصممة ناديجدا يوسوبوفا في عرض أزياء "مرسيدس-بينز" في إطار "أسبوع الموضة" في موسكو

    من الرئيس فلاديمير بوتين برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جولة بسيارته الجديدة، وتحول موسكو لمنصة عرض الأزياء الشرقية في إطار "أسبوع الموضة" إلى أكتوبر غير معهود في موسكو - إليكم صور أسبوع حافل من "سبوتنيك".

    إليكم أبرز صور أحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

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    أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
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