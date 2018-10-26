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17:04 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    من سيلفي مع ولي العهد السعودي إلى "أسبوع الأزياء العربية" في موسكو - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • تغطية الطلاب من جامعة سانت أندروز برغوة الحلاقة، وهو تقليد سنوي يشارك فيه الطلاب للاحتفال بـ نهاية عطلة الزبيب التقليدية في حديقة الكلية للجامعة، في سانت أندروز في اسكتلندا، المملكة المتحدة 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • هجرة الخرفان السنوية عبر العاصمة الإسبانية مدريد
    • مشاركة في عرض كارتينا، بمناسبة يوم الأموات، في ميكسيكو سيتي، المكسيك 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • قافلة من المهاجرين على حدود المكسيك و غواتيمالا، يتجهون إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • مشاركات في مسابقة جمعية هواة ممارسة كمال الأجسام في تل-أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • القوات الخاصة البيلاروسية خلال مرحلة التأهيل لاختبار الحق في ارتداء القبعة الحمراء في المركز التدريبي للقوات البيلاروسية بالقرب من مينسك، بيلاروسيا
    • تقديم مجموعة تصاميم من أمير سلامة خلال أسبوع الموضة في سان-باولو، البرازيل 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلتقط سيلفي مع الجمهور في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • فرق الإنقاذ بموقع حطام قطار في مقاطعة ييلان، تايوان 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • رجل يبكي واقفا بالقرب من حطام قطار في أمريتسار، الهند 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • مراسم احتفالية قبل اطلاق سفينة بوريا من مشروع 22800 في مصنع بيلا في لينينغرادسكايا أوبلاست
    • الرئيس فلاديمير بوتين قبل لقائه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • أشخاص يجلسون على ضفة مستنقع مائي في حديقة غوركي بموسكو
    • متظاهرون لدعم حملة تقليل استخدام البلاستيك لحماية البيئة، أمام مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • بدء أعمال الهدم بمبنى مستشفى غير مكتمل (من زمن الاتحاد السوفيتي) في شارع كلينسكايا في حي خوفرينو بموسكو
    • مجموعة من أزياء المصممة السعودية، أروى العماري ، في ملتقى أيام الأزياء العربية في موسكو
    • وللادة نمور البنغال البيضاء في سفاري بارك تايغان بالقرب من بلوغورودسك، القرم، روسيا 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • أحد المشاركين في بطولة برومبتون لركوب الدراجات في بيرن، سويسرا 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • نساء يرقصن خلال مظاهرة لدعم المرشح الرئاسي لحزب العمال فرناندو حداد في ميدان سينيلانديا في ريو دي جانيرو، البرازيل 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • الحقول المزهرة في حديقة هيتاتشي في مدينة هيتاتشي-ناكا، اليابان 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • أحد المشاركين في مهرجان سباق الجاموس في محافظة تشونبوري، تايلاند 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • فتيات يؤدين الرقصة التقليدية على شاطئ مدينة بانيوانجي، إندونيسيا 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • مجموعة من أزياء المصممة الروسية، أناستازيا رايكوفا ، في ملتقى أيام الأزياء العربية في موسكو
    • افتتاح جسر في جنوب الصين، بطول وصل لـ55 كيلومترا، وهو أطول جسر بحري في العالم، ليربط بذلك كلا من هونغ كونغ، وماكاو، ومدينة تشوهاي في مقاطعة قوانغدونغ، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • امرأ تسير على جسر بمدينة فاس، المغرب
    • مشاركون في فعالية محاكاة حدث تاريخي وإحياء الذكرى الـ 205 لـ معركة الأمم بالقرب من لايبزيغ، التي وقعت ما بين 16-19 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1813، بين روسيا وبروسيا والنمسا والسويد
    • مجموعة من أزياء المصممة السورية، ايفلين عبيد ، في ملتقى أيام الأزياء العربية في موسكو
    • المسرح الروماني بمدينة البصرى في محافظة درعا السورية
    • نساء يقفن في طابور بمدينة هرات للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات التشريعية في أفغانستان، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • احتجاجات في العاصمة الأجرنتينية بوينس آيروس، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • سياح يجلوسن على شرفة مطعم يطل على مدينة شفشاون في المغرب
    • تقديم مجموعة تصاميم من أمير سلامة خلال أسبوع الموضة في سان-باولو، البرازيل 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • أطفال يطلقون طبقا ورقيا في مدينة كراتشي، باكستان 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    • مجموعة من دار الأزياء (AMATO COUTURE)، في ملتقى أيام الأزياء العربية في موسكو
    © REUTERS / Russell Cheyne
    تغطية الطلاب من جامعة "سانت أندروز" برغوة الحلاقة، وهو تقليد سنوي يشارك فيه الطلاب للاحتفال بـ "نهاية عطلة الزبيب" التقليدية في حديقة الكلية للجامعة، في سانت أندروز في اسكتلندا، المملكة المتحدة 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    من التقاط صورة سيلفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وافتتاح أطول جسر في العالم في الصين، إلى تحول العاصمة الروسية موسكو إلى منصة لعرض أزياء المصممين العرب من سوريا والسعودية والإمارات في إطار "أسبوع الأزياء العربية" - إليكم صور أسبوع حافل من "سبوتنيك".

    إليكم أبرز صور أحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

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    أخبار روسيا اليوم, روسيا
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