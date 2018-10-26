من سيلفي مع ولي العهد السعودي إلى "أسبوع الأزياء العربية" في موسكو - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

من التقاط صورة سيلفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وافتتاح أطول جسر في العالم في الصين، إلى تحول العاصمة الروسية موسكو إلى منصة لعرض أزياء المصممين العرب من سوريا والسعودية والإمارات في إطار "أسبوع الأزياء العربية" - إليكم صور أسبوع حافل من "سبوتنيك".