أعمال فوتوغرافية رائعة...مسابقة "جوائز سينا الدولية للتصوير 2018"

دخلت في مسابقة "جوائز سينا الدولية 2018" أكثر من 48،000 صورة، وفازت صورة واحدة من بنغلادش - (2018 Siena International Photo Awards (SIPA) contest).

فاز المصور ك. م. أسد من بنغلادش بالجائزة الكبرى لمسابقة "جوائز سينا الدولية للتصوير 2018"، بعمله الفتوغرافي بعنوان "Battle Victim" (ضحية معركة).

نافس المصور البنغلاديشي ك. م أسد مصورين من 156 دولة، و48 ألف صورة، وهو أكبر عدد من المصورين المحترفين وهواة التصوير، والأعمال الفوتوغرافية المشاركة في مسابقة دولية في العالم على الإطلاق.

والتقط صورة للاجئة روهينغا، بمخيم لللاجئين في تكناف بحي كوكس بازار جنوب بنغلادش، بينما تنظر إلى اللاجئين الواصلين حديثاً من ميانمار.