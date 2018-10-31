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14:31 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    أعمال فوتوغرافية رائعة...مسابقة "جوائز سينا الدولية للتصوير 2018"

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    • صورة بعنوان Battle Victim، للمصور ك. م. أسد، الفائز في المسابقة
    • صورة بعنوان El Calbuco، للمصور فرانشيسكو نيغروني، الحاصل على المرتبة الأولى في فئة جمال الطبيعة
    • صورة بعنوان Reflection pole vault، للمصور أجورياغيرا سيز بيدرو لويس، الحاصل على المرتبة الأولى في فئة الرياضات
    • صورة بعنوان Man carries injured son، للمصور زاخ لوري، الحاصل على المرتبة الأولى في فئة رحلات ومغامرات
    • صورة بعنوان Toy Houses، للمصور أموس ناتشووم، الحاصل على المرتبة الأولى في فئة حيوانات في بيئتها
    • صورة بعنوان Toy Houses، للمصور فيودور سافيتسين، الحاصل على المرتبة الأولى في فئة الهندسة المعمارية مساحات حضارية
    • صورة بعنوان Kid With Hand Crafts، للمصور ديفيد نام ليب ليي، الحاصل على المرتبة الأولى في المسابقة
    • صورة بعنوان Runner ، للمصور مارسيل فان بالكين، الحاصل على المرتبة الأولى في فئة أحادي اللون
    • صورة بعنوان Floating Market، للمصور سينا فالكر، الحاصل على المرتبة الأولى في فئة إثارة الألوان
    • صورة بعنوان Fisherman at Inle Lake، للمصور ينجي بان، الحاصل على المرتبة الأولى في فئة ما تحت العشرين
    • صورة بعنوان Trophy Hunting - Should We Kill Animals to Save Them?، للمصور ديفيد تشانسلير، الحاصل على المرتبة الأولى في فئة سرد قصصي
    • صورة بعنوان Every Breath You Take، للمصور كلاوس لينزين، الحاصل على المرتبة الأولى في فئة ألوان عامة
    • صورة بعنوان Migration، للمصور خالد السبت، الحاصل على المرتبة الثانية في فئة جمال الطبيعة
    • صورة بعنوان The Hunt، للمصور شيفانغ ميهتا، الحاصل على المرتبة الثانية في فئة حيوانات
    • صورة بعنوان Yamea، للمصور طارق زايدي، الحاصل على المرتبة الثانية في فئة الوجوه الرائعة
    • صورة بعنوان Game of Colors، للمصور أنوراغ كومار، الحاصل على المرتبة الثانية في فئة إثارة الألوان
    • صورة بعنوان On Guard، للمصور ريكسا ديوانتارا، الحاصل على المرتبة الثانية في فئة رحلات ومغامرات
    • صورة بعنوان Henningsvær Football Field، للمصور ميشا دي-سترويف، الحاصل على المرتبة الثانية في فئة الهندسة المعمارية والمساحات الحضرية
    • صورة بعنوان Matador de Toros، للمصور لويس هنري أغوديلو كانو، الحاصل على المرتبة الثانية ف فئة الرياضات
    صورة بعنوان "Battle Victim"، للمصور ك. م. أسد، الفائز في المسابقة"

    دخلت في مسابقة "جوائز سينا الدولية 2018" أكثر من 48،000 صورة، وفازت صورة واحدة من بنغلادش - (2018 Siena International Photo Awards (SIPA) contest).

    فاز المصور ك. م. أسد من بنغلادش بالجائزة الكبرى  لمسابقة "جوائز سينا الدولية للتصوير 2018"، بعمله الفتوغرافي بعنوان "Battle Victim" (ضحية معركة).

    نافس المصور البنغلاديشي ك. م أسد  مصورين من 156 دولة، و48 ألف صورة، وهو أكبر عدد من المصورين المحترفين وهواة التصوير، والأعمال الفوتوغرافية المشاركة في مسابقة دولية في العالم على الإطلاق.

    والتقط صورة للاجئة روهينغا، بمخيم لللاجئين في تكناف بحي كوكس بازار جنوب بنغلادش، بينما تنظر إلى اللاجئين الواصلين حديثاً من ميانمار.

    الكلمات الدلالية:
    التصوير الفوتوغرافي, التصوير
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